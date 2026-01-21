Новости Софт 21.01.2026 comment views icon

Без X Илона Маска: европейские институции запускают соцсеть W ("Ви")

Андрій Русанов

В понедельник группа из 54 евродепутатов призвала к созданию европейских альтернатив американским социальным сетям. Заменой X Илона Маска стала W.

Как сообщает Cybernews со ссылкой на датское издание Politiken.dk, платформа W потребует идентификации и проверки фотографий, чтобы убедиться, что ее пользователи являются людьми и теми, за кого они себя выдают. Новую социальную сеть запускают на фоне роста напряженности с Соединенными Штатами.

Инициативу по созданию W поддерживают совещательный совет и бывшие министры и представители бизнеса, преимущественно из Швеции. Анна Цайтер, генеральный директор W, рассказала Bilanz.ch, что W означает «Мы». Одна из букв V, составляющих W, означает «Проверенные» (Verified), а вторая — «Ценности» (Values).

«По всей Европе и за ее пределами системная дезинформация подрывает доверие общественности и ослабляет демократическое принятие решений. Многие видят проблему. Гораздо меньше людей помогают формировать то, что будет дальше. Мы считаем, что существует насущная необходимость в новой платформе социальных сетей, которая будет создана, управляемая и размещена в Европе. В основе которой лежат проверка человеком, свобода слова и конфиденциальность данных.

Инициатива будет представлена общественности сегодня, в начале недели Всемирного экономического форума в Давосе. Название новой платформы социальных сетей — W. Я присоединюсь к W как генеральный директор», — пишет Анна Цайтер в LinkedIn.

Репортер Washington Post Ишан Тарур поделился вступительным видео презентации W на дебютном мероприятии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Группа депутатов Европарламента отмечает, что «X больше не является открытым и сбалансированным инструментом для политической коммуникации или журналистики» после того, как компанию приобрел Илон Маск.

«Это больше не «публичная площадь» — теперь она напоминает веб-сайт с дипфейковой порнографией и систему одностороннего вещания самого Маска», — написали они в открытом письме к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Напомним, недавно X Илона Маска оказалась в противостоянии с официальным Брюсселем. После того как платформу оштрафовали на €120 млн за нарушение правил прозрачности согласно Европейскому закону о цифровых услугах, Маск призвал отменить Евросоюз. Тем временем Threads от Meta обошла X по количеству ежедневных мобильных пользователей.

