Без X Илона Маска: европейские институции запускают соцсеть W ("Ви")

В понедельник группа из 54 евродепутатов призвала к созданию европейских альтернатив американским социальным сетям. Заменой X Илона Маска стала W.

Как сообщает Cybernews со ссылкой на датское издание Politiken.dk, платформа W потребует идентификации и проверки фотографий, чтобы убедиться, что ее пользователи являются людьми и теми, за кого они себя выдают. Новую социальную сеть запускают на фоне роста напряженности с Соединенными Штатами.

Инициативу по созданию W поддерживают совещательный совет и бывшие министры и представители бизнеса, преимущественно из Швеции. Анна Цайтер, генеральный директор W, рассказала Bilanz.ch, что W означает «Мы». Одна из букв V, составляющих W, означает «Проверенные» (Verified), а вторая — «Ценности» (Values).

«По всей Европе и за ее пределами системная дезинформация подрывает доверие общественности и ослабляет демократическое принятие решений. Многие видят проблему. Гораздо меньше людей помогают формировать то, что будет дальше. Мы считаем, что существует насущная необходимость в новой платформе социальных сетей, которая будет создана, управляемая и размещена в Европе. В основе которой лежат проверка человеком, свобода слова и конфиденциальность данных. Инициатива будет представлена общественности сегодня, в начале недели Всемирного экономического форума в Давосе. Название новой платформы социальных сетей — W. Я присоединюсь к W как генеральный директор», — пишет Анна Цайтер в LinkedIn.

Репортер Washington Post Ишан Тарур поделился вступительным видео презентации W на дебютном мероприятии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

In Davos, there’s a launch of a new social media platform called “W” to counter the misinformation on other social media platforms. Here’s part of their introductory video at the debut event. They tout actual verification and no bots, and being hosted on European servers. pic.twitter.com/hkr7tuCktc — Ishaan Tharoor (@ishaantharoor) January 19, 2026

Группа депутатов Европарламента отмечает, что «X больше не является открытым и сбалансированным инструментом для политической коммуникации или журналистики» после того, как компанию приобрел Илон Маск.

«Это больше не «публичная площадь» — теперь она напоминает веб-сайт с дипфейковой порнографией и систему одностороннего вещания самого Маска», — написали они в открытом письме к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Напомним, недавно X Илона Маска оказалась в противостоянии с официальным Брюсселем. После того как платформу оштрафовали на €120 млн за нарушение правил прозрачности согласно Европейскому закону о цифровых услугах, Маск призвал отменить Евросоюз. Тем временем Threads от Meta обошла X по количеству ежедневных мобильных пользователей.