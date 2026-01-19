Как тебе такое, Илон Маск? Threads обошла X по количеству ежедневных мобильных пользователей

Соцсеть Threads от Meta имеет больше пользователей на мобильных устройствах, чем X Илона Маска. По состоянию на 7 января 2026 года Threads имел 141,5 млн ежедневных активных пользователей на iOS и Android после нескольких месяцев роста, тогда как X насчитывал около 125 млн таких клиентов.

Отчет аналитической компании Similarweb свидетельствует, что хотя X все еще существенно опережает Threads в вебе, мобильное приложение Threads для iOS и Android в последние месяцы демонстрирует стабильный рост ежедневной активной аудитории. Это, вероятно, результат долгосрочных трендов , а не реакция на недавние скандалы вокруг X. В частности, пользователей разоблачили в использовании интегрированного в платформу ИИ Grok для создания несанкционированных обнаженных изображений женщин, иногда — несовершеннолетних. Беспокойство из-за дипфейков побудило генерального прокурора Калифорнии начать расследование в отношении Grok, после аналогичных действий со стороны Великобритании, ЕС, Индии, Бразилии и других регионов.

Скандалы вокруг X также привели к росту количества установлений приложения Bluesky в течение последних дней. В то же время рост ежедневного мобильного использования Threads может объясняться другими факторами, в частности кроспромоцией со стороны более крупных соцсетей Meta — Facebook и Instagram, где Threads регулярно рекламируется для имеющихся пользователей, фокусом на креаторов, а также быстрым запуском новых функций. За последний год Threads добавил сообщества по интересам, улучшенные фильтры, частные сообщения, длинные тексты, исчезающие посты, а недавно платформу заметили в тестировании игр.

Совокупный рост ежедневной активной аудитории свидетельствует о том, что все больше пользователей формируют регулярную привычку пользование Threads на мобильных устройствах. Согласно официальным данным Meta, в августе 2025 года компания сообщила, что Threads превысил 400 млн ежемесячных активных пользователей. В октябре того же года Meta заявила, что платформа имеет 150 млн ежедневных активных пользователей. Тенденция роста продолжается уже несколько месяцев. Еще прошлым летом Similarweb сообщала, что Threads сокращает отставание от X на мобильных устройствах после роста на 127,8% в годовом измерении по состоянию на конец июня 2025 года.

В то же время в США X все еще опережает Threads, однако разрыв постепенно уменьшается. Год назад у X было вдвое больше ежедневных активных пользователей в США, чем сейчас. Кроме того, Threads почти не имеет значимой аудитории в интернете, тогда как X удерживает относительно стабильный веб-трафик — около 150 млн ежедневных посещений. По данным Similarweb, по состоянию на 13 января X фиксировал 145,4 млн ежедневных веб-визитов, тогда как Threads имел только 8,5 млн ежедневных веб-визитов совокупно на Threads.com и Threads.net.

Источник: TechCrunch.com