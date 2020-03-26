BlaBlaCar призвал отказаться от поездок, за исключением случаев крайней необходимости

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Международный сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar призвал пользователей отказаться от поездок. Исключения из этого правила могут быть лишь в крайних и срочных случаях. При этом сама платформа продолжит работать.

Такое заявление сделал директор BlaBlaCar Николас Брюссон в специальном письме. В тексте говорится, что сервис рекомендует пользователям прислушаться к рекомендациям правительства Украины для защиты себя и близких. А потому нужно предпринимать лишь самые необходимые поездки.

Также отмечается, что в соответствии с требованиями правительства Украины сервис BlaBlaCar уже закрыл автобусные маршруты после введения карантина и отмены междугородного сообщения. О сроках возобновления перевозок пока не уточняется. Это легко понять, учитывая неопределённость ситуации и сегодняшнее продление карантина в Украине до 24 апреля. Нельзя исключать вероятности, что эта дата является не окончательной.

Добавим, в связи со сложившейся в стране ситуацией, сервис ввёл дополнительные ограничения на количество попутчиков. Теперь водители могут указывать при публикации только до 3 мест. Дополнительную информацию о мерах по предотвращению пандемии коронавируса BlaBlaCar собрал на отдельной странице.

Источник: AIN