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BlaBlaCar призвал отказаться от поездок, за исключением случаев крайней необходимости

BlaBlaCar призвал отказаться от поездок, за исключением случаев крайней необходимости

BlaBlaCar призвал отказаться от поездок, за исключением случаев крайней необходимости


Международный сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar призвал пользователей отказаться от поездок. Исключения из этого правила могут быть лишь в крайних и срочных случаях. При этом сама платформа продолжит работать.

Такое заявление сделал директор BlaBlaCar Николас Брюссон в специальном письме. В тексте говорится, что сервис рекомендует пользователям прислушаться к рекомендациям правительства Украины для защиты себя и близких. А потому нужно предпринимать лишь самые необходимые поездки.

BlaBlaCar призвал отказаться от поездок, за исключением случаев крайней необходимости

Также отмечается, что в соответствии с требованиями правительства Украины сервис BlaBlaCar уже закрыл автобусные маршруты после введения карантина и отмены междугородного сообщения. О сроках возобновления перевозок пока не уточняется. Это легко понять, учитывая неопределённость ситуации и сегодняшнее продление карантина в Украине до 24 апреля. Нельзя исключать вероятности, что эта дата является не окончательной.

Добавим, в связи со сложившейся в стране ситуацией, сервис ввёл дополнительные ограничения на количество попутчиков. Теперь водители могут указывать при публикации только до 3 мест. Дополнительную информацию о мерах по предотвращению пандемии коронавируса BlaBlaCar собрал на отдельной странице.

Источник: AIN

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