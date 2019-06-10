BlaBlaCar в Украине хотят сделать платным до конца года, сервис планирует сотрудничество с коммерческими перевозчиками





Генеральный директор BlaBlaCar в Украине Алексей Лазаренко в одном из недавних интервью рассказал о некоторых особенностях работы сервиса в нашей стране, а также поделился планами на будущее.

С 2010 года Алексей с друзьями развивали локальный сервис Podorozhniki.com, альтернативу общественному транспорту. Он помогал попутчикам находить друг друга, в том числе по городу. В 2014 году французский BlaBlaCar вышел на украинский рынок и купил этот проект. По разным оценкам, сумма сделки составила от $1 млн до $3 млн.

На текущий момент сервис BlaBlaCar в Украине готовится праздновать наличие 5 млн. А начинали с десятков тысяч. В мире уже более 70 млн пользователей, и Украина — один из самых быстрорастущих регионов. Среди этих почти 5 млн украинских пользователей немногим более трети (37%) являются водителями. При этом больше половины пассажиров имеют водительское удостоверение.

Алексей Лазаренко рассказал о перспективах внедрения платной версии сервиса. Первая такая попытка предпринималась в тестовом режиме в ноябре 2018 года. Затем уже в апреле 2019 года проводилось уже новое тестирование. По словам руководителя проекта, результаты тестов оказались достаточно оптимистичными.

«Как ни странно, украинцы готовы платить за онлайн-сервисы», — сообщил он.

Алексей Лазаренко добавил, что руководство сервиса регулярно проводит такие эксперименты для того, чтобы понять, какая модель была бы оптимальной для монетизации в Украине. При этом запуск полноценной платной модели – перспектива текущего года. Если говорить точнее, платным BlaBlaCar в Украине станет во втором полугодии. Однако пока не уточняется, будет ли это комиссия, месячная подписка или какой-то иной способ монетизации. Например, во Франции с пассажира взимается определенный сервисный сбор при бронировании каждой поездки исходя из её стоимости. Для водителя сервис остаётся бесплатным.

Также сообщается, что в будущем планируется запустить услугу бронирования поездки на автобусах. Ранее сервис блокировал учётные записи коммерческих перевозчиков, хотя в Украине желающих работать таким образом было достаточно много.

«В итоге мы приняли централизованное решение, что BlaBlaCar должен стать чем-то большим, чем только лишь совместными поездками на частных автомобилях. На сервисе можно будет бронировать и поездки на автобусах. Предлагая несколько транспортных альтернатив на одной платформе, мы увеличим количество мест отправления и прибытия, доступных временных рамок и комфорта. Такое решение позволит BlaBlaCar стать глобальным маркетплейсом для совершения междугородних поездок по автодорогам и удовлетворить более широкий спектр потребностей пассажиров», — заявил Алексей Лазаренко.

Он добавил, что самыми популярными маршрутами в Украине являются направления Киев-Одесса, Киев-Львов, Львов-Краков, Киев-Харьков, Киев-Чернигов. Популярны поездки в Днепр, Черкассы, Ровно. Есть ещё фактор сезонности. В летний период растет спрос на поездки в Одессу, в зимний период и на Рождество — Львов. Ежедневно в Украине осуществляется несколько десятков тысяч поездок посредством сервиса. А в период новогодних праздников водителями было предложено для бронирования порядка 1 млн мест. На Пасху — около полумиллиона.

Средняя стоимость поездки в Украине составляет 200-240 грн. Общий рынок перевозок, генерируемый посредством BlaBlaCar в Украине пока не дотягивает до $10 млн в месяц. Июнь, июль, август – месяцы пиковой активности, когда люди чаще ездят к морю или на дачу. Наиболее популярными среди водителей BlaBlaCar являются автомобили Volkswagen, также в топ входят Renault, Opel, Daewoo, Skoda и Ford. Кроме того, в сервисе имеется немало машин из сегмента: около 500 Porsche, порядка 100 Tesla и даже есть 40 Maserati.

«Такие водители часто не берут деньги по итогу. Им интересно общение», — добавил Алексей Лазаренко.

Источник: «Лига»