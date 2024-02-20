Новости Кино 20.02.2024 в 09:16 comment views icon

Blade Runner 2099 — Джонатан Ван Туллекен станет режиссером сериала для Amazon

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Юрій Орос

Автор новостей

Blade Runner 2099 — Джонатан Ван Туллекен станет режиссером сериала для Amazon

Джонатан ван Туллекен, снявший первые два эпизода сериала Shōgun на телеканале FX, получил приглашение стать режиссером и исполнительным продюсером первых двух эпизодов еще одного нашумевшего сериала — Blade Runner 2099 («Бегущий по лезвию 2099») от Prime Video.

Туллекен заменит Джереми Подесву, которого изначально назначили режиссером первых двух эпизодов, но тот был вынужден уйти из-за конфликта расписаний, поскольку график производства Blade Runner 2099 изменился из-за забастовок в киноиндустрии, передает Deadline.

Съемки сериала были запланированы на лето прошлого года в Белфасте. В мае, через несколько недель после забастовки сценаристов, стало известно, что из-за остановки работы производство «Бегущего по лезвию 2099» отложилось, вероятно, до весны 2024 года. Североирландская кинокомпания Northern Ireland Screen заявила тогда, что проект «готовился на площадке в Белфасте в течение многих месяцев».

В октябре стало известно, что съемки переезжают из Белфаста. С тех пор студия сериала, Alcon, наладила производство в Праге, которая смогла привлечь продюсеров крупных научно-фантастических сериалов для стримингов, в том числе «Основание» на Apple TV+.

Съемки «Бегущего по лезвию 2099» запланировано начать в апреле. Производством занимаются компании Alcon Entertainment и Scott Free Productions, а Ридли Скотт, снявший оригинальный фильм «Бегущий по лезвию» 1982 года, выступит исполнительным продюсером. Сериал будет прямым продолжением сиквела «Бегущий по лезвию 2049», который в 2017 году снял Дэнни Вильнев.

Силка Луиза — сценаристка, исполнительный продюсер и шоураннер сериала. Майкл Грин, который написал сценарий Blade Runner 2049, выступает исполнительным продюсером вместе с соучредителями Alcon Эндрю Косове и Бродериком Джонсоном, главой телевизионного отдела Alcon Беном Робертсом, Дэвидом В. Цукером и Клейтоном Крюгером со Scott Free, Синтией Йоркин, Фрэнком Джустрой и Айзой Диком Геккетом. Том Специали, который был частью сценарной группы шоу, также является исполнительным продюсером вместе с Ричардом Шарки.

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В 2011 году компания Alcon получила права на производство приквелов и сиквелов научно-фантастического триллера 1982 года «Бегущий по лезвию» для кино, телевидения и вспомогательных франшиз. С тех пор Alcon профинансировала и спродюсировала «Бегущий по лезвию 2049», а также недавний «Бегущий по лезвию»: Черный лотос», аниме-сериал, который дебютировал в 2022 году на каналах Adult Swim и Crunchyroll.

Ван Туллекен также недавно работал режиссером/исполнительным продюсером сериала The Changeling на Apple TV+. Его интересы представляют WME, Grandview и Independent.

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