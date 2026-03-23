Автор "Острых козырьков" решил судьбу Томми Шелби едва ли не в последний момент

Шоураннер «Острых козырьков» Стивен Найт признался, что долго не мог определиться с финалом истории Томми Шелби в новом фильме «Бессмертный человек».





В тексте присутствуют спойлеры к фильму «Острые козырьки: Бессмертный человек».

В фильме «Острые козырьки» персонаж Киллиана Мерфи получает два ранения в живот и просит своего сына, которого играет Барри Кеоган, завершить дело — убить его и занять место лидера «Острых козырьков». По словам Найта, это решение ему далось непросто:

«Нет, я как раз пытался это придумать», — сказал Найт Variety, когда его спросили, всегда ли он знал, как умрет Шелби. «У меня были трудности, поскольку Томми Шелби сказал в сериале, что единственный человек, который может его убить — это он сам. Но я не хотел такого финала. И вдруг все стало очевидно».

Сценарист добавил, что прозрение пришло буквально «за минуту до того, как он это написал», и объяснил, почему именно Дюк должен был нажать на курок:





«Это должно было быть именно так, потому что речь идет о преемственности и наследии. У Томми всегда были сложные отношения с жизнью и смертью — он балансирует на грани еще со времен Первой мировой».

Найт считает, что это действительно логическое завершение пути главного героя — его возвращение к семье и любимой Грейс. А просьба использовать «пулю с именем» становится частью традиции передачи власти.

«Думаю, что вселенная «Острых козырьков» может существовать дальше, и, уверен, так оно и будет», — говорил сам Мерфи в предыдущих интервью. «Но для меня это заняло четверть жизни — очень долгое время. И в то же время чрезвычайно ценный опыт».

Напомним, что Netflix уже начал съемки новых сезонов «Острых козырьков», которые сосредоточатся на молодом поколении Шелби. В этом месяце мы уже видели кадры с новыми персонажами и синопсис: сериал с неофициальным названием «Peaky 1954» расскажет об участии семьи в восстановлении промышленного сектора разрушенного бомбами Бирмингема.

Первые шесть сезонов «Острых козырьков» и фильм «Бессмертный человек» в настоящее время транслируются на Netflix. Дата выхода нового проекта пока неизвестна.