"Мумия 4" возвращает еще одну звезду из фильма 1999 года

Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс снова сыграют роли Ника и Эвелин в «Мумия 4», однако это не единственное большое возвращение.





По данным The Hollywood Reporter, Джон Ханна повторит роль Джонатана Карнахана — брата Эвелин, который появлялся в «Мумия» 1999 года и вернулся в двух следующих частях. Персонаж стал одним из любимцев зрителей благодаря своей комической составляющей.

Съемки «Мумия 4» запланированы на осень и будут проходить в Лондоне и Марокко, тогда как премьеру предварительно ждем 19 мая 2028 года. Деталей о фильме немного: известно, что он проигнорирует третью часть, в которой Мария Белло заменила в главной женской роли Вайс, и сосредоточится на практических эффектах вместо компьютерной графики.

«Можно с уверенностью сказать, что это и есть наша цель», — говорили режиссеры Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллет в ответ на вопрос об использовании практических эффектов. «Вернуться на территорию «В поисках утраченного ковчега». Очевидно, что будут большие грандиозные сцены, которые потребуют графики, но наша цель — поставить себя, съемочную группу и актеров в максимально реальную ситуацию».

Первая «Мумия» в серии фильмов с Фрейзером и Вайс вышла при режиссуре Стивена Соммерса и, несмотря на неоднозначные отзывы, заработала более $420 млн по всему миру. Далее следовали два продолжения: «Мумия возвращается» 2001 года, которое также собрало более $400 млн, и «Мумия: Гробница Императора Драконов» 2008 года со скромными $175 млн.



