"Мумия 4" возвращает еще одну звезду из фильма 1999 года

Катерина Левицкая

В "Мумія 4" зіграють Брендан Фрейзер і Рейчел Вайс — події третього фільму "проігнорують"

Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс снова сыграют роли Ника и Эвелин в «Мумия 4», однако это не единственное большое возвращение.


По данным The Hollywood Reporter, Джон Ханна повторит роль Джонатана Карнахана — брата Эвелин, который появлялся в «Мумия» 1999 года и вернулся в двух следующих частях. Персонаж стал одним из любимцев зрителей благодаря своей комической составляющей.

"Мумія 4" повертає ще одну зірку з фільму 1999 року
Джон Ханна в фильме «Мумия»

Съемки «Мумия 4» запланированы на осень и будут проходить в Лондоне и Марокко, тогда как премьеру предварительно ждем 19 мая 2028 года. Деталей о фильме немного: известно, что он проигнорирует третью часть, в которой Мария Белло заменила в главной женской роли Вайс, и сосредоточится на практических эффектах вместо компьютерной графики.

«Можно с уверенностью сказать, что это и есть наша цель», — говорили режиссеры Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллет в ответ на вопрос об использовании практических эффектов. «Вернуться на территорию «В поисках утраченного ковчега». Очевидно, что будут большие грандиозные сцены, которые потребуют графики, но наша цель — поставить себя, съемочную группу и актеров в максимально реальную ситуацию».

Первая «Мумия» в серии фильмов с Фрейзером и Вайс вышла при режиссуре Стивена Соммерса и, несмотря на неоднозначные отзывы, заработала более $420 млн по всему миру. Далее следовали два продолжения: «Мумия возвращается» 2001 года, которое также собрало более $400 млн, и «Мумия: Гробница Императора Драконов» 2008 года со скромными $175 млн.


Сиквелу быть? «Проект Аве Мария» заработал $300 млн и стал самым кассовым фильмом года

Вышел трейлер "Конец Оук-Стрит": дикий Sci-Fi с динозаврами в пригороде
"Проект Аве Мария" заработал $140 млн в первый уик-энд: рекордный старт года и в истории Amazon
"Аватар 3" вылетел из топ-5 проката в США: на пять недель раньше, чем предыдущие фильмы
PC Gamer посчитал, как вырос уровень персонажей "Фолаут" после 2 сезона: Люси "прибавила" на убийствах, Гуль — в нуле
Первый взгляд: Тимоти Шаламе и компания в "Дюна 3"
Новый "Властелин колец" покажет юность Смеагола-аутсайдера и вернет Бильбо Беггинса
На Netflix вышел фильм "Острые козырьки: Бессмертный человек"
Да начнутся Голодные игры! Вышел украинский тизер фильма "Рассвет жатвы" с юным Хеймитчем
Sony перенесла релиз "Джуманджи 3": подальше от "Мстителей" и "Дюны"
Первый взгляд на четыре фильма о The Beatles: фото актеров в ролях Леннона, Маккартни, Харрисона и Старра
Возвращение легенды: "Конан-варвар 3" официально в работе, 78-летний Шварценеггер — в главной роли
Как бюджет "Служанки": "Грешники" и "Битва за битвой" потратили на оскаровскую кампанию $30 млн
Кастинг фильма "Властелин колец: Охота на Голлума" раскрывает эльфийку Аню Тейлор-Джой и нового актера Арагорна
"Худший бизнес-кейс в истории кино": Кэмерон назвал точку безубыточности "Аватаров", третий — не дотянул
Рекорд, но не тот: "Крик 7" принес худшие за 20 лет оценки для франшизы
"Проект Аве Мария" стал самым дорогим фильмом в истории Amazon
История продолжается: Netflix показал трейлер спинофа "Очень странных дел" с анимированными Хокинсом и Изнанкой
Джейсон Момоа сыграет главную роль в фильме Helldivers
На Disney+ вышел сериал "Чудо-человек": сразу 8 эпизодов и идеальные отзывы зрителей
Джеймс Кэмерон: "Аватар 4" все еще "очень возможен", но надо учесть отзывы зрителей
Вышел трейлер игровой "Ваяны / Moana": Дуэйн Джонсон выглядит фактурно, но критиков не впечатлил
