26.03.2026

Sony перенесла релиз "Джуманджи 3": подальше от "Мстителей" и "Дюны"

author avatar

Катерина Левицкая

Редактор новостей

Sony перенесла реліз "Джуманджі 3": подалі від "Месників" та "Дюни"

Фанатам «Джуманджи» придется подождать немного дольше, чтобы вернуться к игре: Columbia Pictures, принадлежащая Sony, перенесла дату релиза триквела на более позднюю дату.


Новая дата премьеры «Джуманджи 3» — 25 декабря, то есть на две недели позже запланированной. Этот шаг стратегически смещает фильм чуть дальше от крупнейшего кассового противостояния 2026 года, выхода новых «Мстителей» и «Дюны» в один день 18 декабря.

В то же время «рождественский релиз» был традиционным для предыдущих фильмов во франшизе «Джуманджи», начиная с комедийного боевика 1995 года с участием Робина Уильямса. Первая лента из перезапуска, вышедшая 20 декабря 2017 года, стала кассовым хитом и заработала более $960 млн в прокате, а ее сиквел «Следующий уровень» в 2019 году повторил этот успех с $800 млн.

Новая версия «Джуманджи» повествует о группе подростков, которые оказываются в ловушке видеоигры в новых образах; главные роли взяли на себя Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Джек Блэк и Карен Гиллан. Третий фильм возвращает этот квартет, а также остальных актеров в составе Дэнни ДеВито, Ника Джонаса, Марин Хинкль, Биби Ньювирт, Ламорна Морриса и Риса Дарби. Среди новичков: Дэн Хильдебранд и Джек Джукс.


Джейк Кездан, снявший первые две части высокобюджетной серии, вернулся к режиссуре и написанию сценария в соавторстве с Джеффом Пинкнером и Скоттом Розенбергом.

Ранее нам показали первый кадр со съемок, а Джонсон уточнил, что «Джуманджи 3» станет последним фильмом в перезапущенной франшизе.

Источник: Variety, Word of Reel

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить