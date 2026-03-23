Новости Кино 23.03.2026 comment views icon

Вышел трейлер игровой "Ваяны / Moana": Дуэйн Джонсон выглядит фактурно, но критиков не впечатлил

author avatar

София Шадрина

Автор новостей

Вийшов трейлер ігрової "Ваянa / Moana": Двейн Джонсон виглядає фактурно, але критиків не вражає

Только что появился трейлер игровой «Ваяны / Моаны», который откровенно не порадовал критиков. Ни для кого это не стало сюрпризом: Disney снова возвращается с очередным игровым ремейком. Первый трейлер «Моаны» был выпущен с участием Кэтрин Лагааии и Дуэйна Джонсона.


В трейлере Disney впервые показала не только Моану и Мауи, но и нескольких второстепенных персонажей и существ из вселенной фильма, в частности Хейхея и Таматоа. Отдельно заметно, что студия сохранила ключевые визуальные маркеры оригинала — лодку, крюк Мауи, татуировки и океан как активную силу сюжета, — но перенесла их в формат масштабной студийной постановки.

По данным People и Entertainment Weekly, в кадре также появляются Джон Туи в роли вождя Туи, Фрэнки Адамс в роли Сины и Рена Овен в роли бабушки Талы. Впрочем, все выглядит немного искусственно: анимационная версия ощущается реальнее этого так называемого игрового обновления. Здесь просто избыток спецэффектов, а Джонсон, похороненный под тем париком, выглядит довольно нелепо.

Критики говорят: это очередное выкачивание денег из известной франшизы от Disney, и точка — и независимо от качества, следующим летом фильм, скорее всего, легко перевалит за $1 млрд в мировом прокате. Достаточно лишь посмотреть на успех июльского ремейка «Лило и Стич».


Игровую версию снимает Томас Кайл — театральный и телевизионный режиссер, известный прежде всего работой над «Hamilton», «Grease: Live» и сериалом We Were the Lucky Ones. Это важная деталь, потому что Disney делает ставку не только на бренд, но и на постановщика с опытом музыкального и сценического ритма. Над фильмом также работает команда из оригинальной «Moana»: Марк Манчина, Лин-Мануэль Миранда и Опетая Фоаи, причем Манчина снова отвечает за музыку к ленте.

Если кому-то показалось, что «The Smashing Machine» означал полный поворот Джонсона в сторону артхауса, то стоит подумать еще раз. Да, у него в разработке есть проекты с Дарреном Аронофски и Мартином Скорсезе, но он по-прежнему крепко стоит на территории блокбастеров, снимаясь в «Ваяне» и недавно завершив работу над «Джуманджи 3».

До «Smashing» Джонсон методично строил карьеру вокруг максимальных кассовых сборов. Стоячая овация в Венеции не стирает этой истории. Почти три десятилетия он сломя голову метался из одного блокбастера в другой: «Круиз в джунглях», «G.I. Joe: Retaliation», «Рэмпейдж», «Красное уведомление», «Разлом Сан-Андреас», «Зубная фея», «Центральная разведка», два фильма «Джуманджи», несколько частей «Форсажа» и, совсем недавно, «Red One». А еще была авантюра с «Черным Адамом», где он пытался выстроить вокруг себя целую франшизу DC.

Анонсированная в апреле 2023 года, игровая «Ваяна» выходит с необычной скоростью. Когда лента выйдет в кинотеатрах 10 июля 2026 года, оригиналу будет чуть меньше 10 лет — удивительно короткий срок для ремейка Disney.

Спецпроекты
Кстати, изначально игровую «Moana» планировали выпустить 27 июня 2025 года, но впоследствии Disney перенесла премьеру на 10 июля 2026-го. Это дало студии большую дистанцию после выхода «Ваяна 2» и фактически развело два проекта франшизы во времени, чтобы они не конкурировали друг с другом внутри одного короткого окна.

Еще одна интересная деталь касается самого образа Мауи: для перевоплощения Дуэйн Джонсон использовал примерно 40-фунтовый протезный костюм, а ежедневная подготовка к съемкам занимала около двух с половиной часов.

По словам Entertainment Weekly, команда отдельно работала над тем, чтобы парик, пластический грим и фактура образа выглядели убедительно даже в сценах с водой, а в производстве подчеркивали ориентацию на культурную аутентичность полинезийского материала не только в кастинге, но и в дизайне и постановке.

Источник: World Of Reel

Популярные новости

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить