Эрик Крипке объяснил хеппи-энд для некоторых героев финального сезона "Пацанов"

Ерік Кріпке пояснив хепі-енд для деяких героїв фінального сезону “Хлопаків”

Режиссер культового сериала «Пацаны» Эрик Крипке объяснил, как некоторым персонажам удается добиться счастливой развязки в финальном 5 сезоне.


В частности, третья серия в этом сезоне посвящена детям суперов — Райану в исполнении Кэмерона Кроветти, Маверику, которого играет Николас Уильям Гамильтон и Зои — Оливия Морандин. Каждый из них потерял по меньшей мере одного из родителей в результате противостояния Парней и Суперов.

Серия завершается противостоянием Райана и Хоумлендера в результате которого, отец устраивает жестокое избиение сына. Маверик узнает правду о смерти своего отца и умирает сам, а Зои узнает, что ее отец — доктор Самир Шах (Омид Абтахи) жив.

В интервью, посвященном финальному сезону, Крипке объясняет, почему основное внимание в этой серии уделяется этим детям, которые стремятся отомстить за смерть одного из родителей. По словам шоураннера, серия стала частью размышлений, посвященных циклу насилия и тому, как положить этому конец. По его мнению, из трех персонажей только Зои может получить надежду на счастливый конец после воссоединения с отцом.


«В третьем эпизоде мы исследовали цикл насилия. Как положить конец конфликту в войне, если единственный выход — уничтожить группу врагов. Однако их дети неизбежно будут мстить и тогда их тоже придется уничтожить. Подобный цикл может продолжаться вечно. В условиях большого количества современных конфликтов мне просто хочется потрясти всех за плечи и сказать: «Вы просто гарантируете, что это будет продолжаться вечно». И, по моему скромному мнению, это абсолютно неправильный подход. В этом эпизоде все действительно крутилось вокруг молодежи. Смогут ли они вырваться из этого замкнутого круга? Одному из трех это удалось, и это счастливый конец. Честно говоря, я думаю, что у Зои лучшие шансы на будущее. Мне кажется, что у нее и ее отца в этом эпизоде самый сильный и счастливый финал», — отмечает Крипке.

Выбрав побег с родным отцом вместо того, чтобы продолжать попытки отомстить Бутчеру за смерть матери Виктории Ньюман. То же самое касается и ее отца Самира. Они выбрали друг друга и жизнь вместо замкнутого круга насилия, мести и смерти.

Райан остается в кругу насилия и жажды мести. После провала плана инфицировать себя и Хоумлендера смертельным вирусом юный супергерой решает собственноручно убить отца, однако терпит неудачу.

Главным персонажам также придется столкнуться с этим вопросом, можно ли разорвать круг насилия. Одержимый жаждой мести Бутчер всегда считал, что цель оправдывает средства, однако последствия для детей демонстрируют, насколько такое мнение ошибочно и ограничено.

Вскоре зрители узнают, закончится ли для кого-то из главных героев история хеппи-эндом, или же всех ждет безжалостный конец. Смерть A-Train в дебютной серии сезона продемонстрировала, что абсолютно никто из героев не застрахован. Даже те, кому удастся выжить, вынуждены будут жить в мире, где круг насилия никогда не прекращается.

Ранее мы писали, что на Amazon Prime Video вышли первые серии финального 5 сезона «Пацанов». Несмотря на то, что «Пацаны» приближаются к своему финалу, франшиза продолжает жить: ранее нам представили первый взгляд на персонажей сериала-приквела Vought Risingс Солдатиком, действие которого происходит в 1950-х годах; параллельно идет разработка проекта «Пацаны: Мексика», которым занимаются Диего Луна и Гаэль Гарсия Берналь.

«Пацаны» останутся без хеппи-энда: не все герои доживут до финала

Источник: SreenRant

Популярные новости

arrow left
arrow right
Лучший дебют года: "Проект Аве Мария" обошел "Крик 7" в первые дни проката
"Супергёрл" в беде? DC провела 8 тестовых показов и трижды меняла финал, а отзывы все еще "неоднозначные"
Трейлер фильма "Человек-паук 4" выпустят фрагментами на аккаунтах "самых больших фанов"
"Крик 7" стал самым кассовым фильмом франшизы
Фаны довольны: фильм "Острые козырьки" стартовал с 93% на Rotten Tomatoes
Бальдра в сериале God of War сыграет звезда "Дэдпула"
Джейсон Стейтем сыграет сам себя в боевике "Джейсон Стейтем украл мой велосипед"
Верните любимца! Культового персонажа Охотников за привидениями 2 / Ghostbusters 2 вырезали, но передумали ради детей
"Матрица 5" — жива! Режиссер Дрю Годдард поделился деталями работы
В новом "Властелине колец" о Голлуме сыграет Кейт Уинслет: но кого?
Экранизация Elden Ring обрела звезду в касте "The Last of Us"
Питер Джексон анонсировал фильм "Властелин колец: Тень прошлого"
Хор фрименов в трейлере "Дюна 3" записали голосом Тимоти Шаламе
Большое возвращение на Арракис: вышел первый трейлер "Дюна 3"
На Netflix вышел фильм "Острые козырьки: Бессмертный человек"
"Крик 8" получил новых сценаристов и вероятную дату премьеры
Возвращение легенды: "Конан-варвар 3" официально в работе, 78-летний Шварценеггер — в главной роли
"Космические яйца": сиквел культовой пародии на "Звездные войны" получил дату премьеры
Критики в восторге: "Проект Аве Мария" стартовал с 96% на Rotten Tomatoes
"Время шоу": в трейлере "Мортал Комбат 2" Джонни Кейджа заставляют делать то, что он умеет лучше всего
Киллиана Мерфи задержали в аэропорту из-за пули из "Острых козырьков"
