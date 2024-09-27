Blizzard разрабатывает новый шутер во вселенной StarCraft, — Джейсон Шрайер

Компания Blizzard Entertainment работает над новой игрой во вселенной StarCraft. Об этом сообщил известный журналист Джейсон Шрайер во время подкаста IGN Unlocked.
Шрайер рассказал об этом в контексте обсуждения своей новой книги «Play Nice: The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment». По его словам, новый проект будет шутером, но не будет иметь связи с отмененными ранее играми StarCraft: Ghost и StarCraft: Ares.
Разработкой руководит Дэн Хэй, который ранее работал исполнительным директором и продюсером серии Far CryFar Cry 3, 4, 5, 6, Primal и Blood Dragon в Ubisoft. Хэй присоединился к Blizzard в феврале 2022 года в должности вице-президента и генерального менеджера, так что разработка игры, вероятно, началась примерно в то время.
Интересно, что недавно Фил Спенсер появился на презентации Xbox на Tokyo Game Show в футболке со StarCraft. Тогда это разочаровало фанатов, которые надеялись на анонс новой игры. Вместо этого Фил объявил, что StarCraft 2 и StarCraft: Remastered добавят в Game Pass.
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Источник: 80lvl
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