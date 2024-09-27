Новости Игры 27.09.2024 в 11:07 comment views icon

Blizzard разрабатывает новый шутер во вселенной StarCraft, — Джейсон Шрайер

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png

Ігор Панченко

Автор новостей

Blizzard разрабатывает новый шутер во вселенной StarCraft, — Джейсон Шрайер

Компания Blizzard Entertainment работает над новой игрой во вселенной StarCraft. Об этом сообщил известный журналист Джейсон Шрайер во время подкаста IGN Unlocked.

Відключайте рекламу - підтримуйте ITC!

Шрайер рассказал об этом в контексте обсуждения своей новой книги «Play Nice: The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment». По его словам, новый проект будет шутером, но не будет иметь связи с отмененными ранее играми StarCraft: Ghost и StarCraft: Ares.

Разработкой руководит Дэн Хэй, который ранее работал исполнительным директором и продюсером серии Far CryFar Cry 3, 4, 5, 6, Primal и Blood Dragon в Ubisoft. Хэй присоединился к Blizzard в феврале 2022 года в должности вице-президента и генерального менеджера, так что разработка игры, вероятно, началась примерно в то время.

Интересно, что недавно Фил Спенсер появился на презентации Xbox на Tokyo Game Show в футболке со StarCraft. Тогда это разочаровало фанатов, которые надеялись на анонс новой игры. Вместо этого Фил объявил, что StarCraft 2 и StarCraft: Remastered добавят в Game Pass.

Черная дыра засасывает деньги: Microsoft платит $1 млрд в год за игры для Xbox Game Pass

Онлайн-курс "Комерційний ілюстратор" від Skvot.
Курс, де ти перетвориш ідеї на діджитал-ілюстрації, а бажання малювати — на повноцінну кар’єру. Лектор — співзасновник студії та журналу про культуру, 13 років збирає нагороди за те, що любить. .
Детальніше

Источник: 80lvl

Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить