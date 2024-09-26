Новости Игры 26.09.2024 в 17:48 comment views icon

StarCraft: Remastered и StarCraft 2 Campaign Collection пополнят каталог Game Pass в ноябре

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Ігор Панченко

Автор новостей

StarCraft: Remastered и StarCraft 2 Campaign Collection пополнят каталог Game Pass в ноябре

Фил Спенсер объявил, что 5 ноября пользователи тарифов PC Game Pass и Game Pass Ultimate получат доступ к StarCraft: Remastered и StarCraft 2: Campaign Collection.

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StarCraft: Remastered — это обновленная версия легендарной стратегии от Blizzard, которая вышла в 1998 году. Переиздание увидело свет в августе 2017 года и содержит дополнение Brood War.

StarCraft Remastered і StarCraft 2 Campaign Collection поповнять каталог Game Pass у листопаді

StarCraft 2: Campaign Collection предлагает игрокам более 70 миссий из трех частей трилогии: Wings of Liberty, Heart of the Swarm и Legacy of the Void. Коллекция также содержит дополнение Nova Covert Ops.

StarCraft — культовая серия стратегий в реальном времени, действие которой разворачивается в далеком будущем сектора Копрула. В центре сюжета — противостояние трех уникальных рас: людей-терранов, роя зергов и высокотехнологичных протосов. Каждая фракция имеет собственные уникальные юниты и тактики, что обеспечивает глубину геймплея и разнообразие стратегий. Благодаря динамичному игровому процессу, увлекательной вселенной и напряженному сюжету StarCraft стал эталоном жанра RTS.

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Источник: IGN

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