StarCraft: Remastered и StarCraft 2 Campaign Collection пополнят каталог Game Pass в ноябре

Фил Спенсер объявил, что 5 ноября пользователи тарифов PC Game Pass и Game Pass Ultimate получат доступ к StarCraft: Remastered и StarCraft 2: Campaign Collection.

StarCraft: Remastered — это обновленная версия легендарной стратегии от Blizzard, которая вышла в 1998 году. Переиздание увидело свет в августе 2017 года и содержит дополнение Brood War.

StarCraft 2: Campaign Collection предлагает игрокам более 70 миссий из трех частей трилогии: Wings of Liberty, Heart of the Swarm и Legacy of the Void. Коллекция также содержит дополнение Nova Covert Ops.

StarCraft — культовая серия стратегий в реальном времени, действие которой разворачивается в далеком будущем сектора Копрула. В центре сюжета — противостояние трех уникальных рас: людей-терранов, роя зергов и высокотехнологичных протосов. Каждая фракция имеет собственные уникальные юниты и тактики, что обеспечивает глубину геймплея и разнообразие стратегий. Благодаря динамичному игровому процессу, увлекательной вселенной и напряженному сюжету StarCraft стал эталоном жанра RTS.

Источник: IGN