Черная дыра засасывает деньги: Microsoft платит $1 млрд в год за игры для Xbox Game Pass

Согласно источникам, Microsoft тратит $1 млрд на то, чтобы игры сторонних разработчиков были в Xbox Game Pass. Среди тех, с кем заключены многомиллионные контракты, много известных брендов.

Как сообщает Bloomberg в большой статье о Xbox и руководителях игрового подразделения компании, Microsoft предлагает небольшим студиям фиксированную многомиллионную комиссию вперед, чтобы добавить их тайтлы в подписку, а также они получают часть дохода от подписки и доступ к большему рынку.

Компании чрезвычайно полагаются на Game Pass, особенно учитывая текущее положение дел. На фоне падения продаж консолей Xbox и неудачных выпусков игр Game Pass стал основным «оружием» для Microsoft.

Компания также сотрудничает сотрудничают с некоторыми крупными издателями, чтобы добавить их игры в подписку. Среди них Ubisoft, EA и Rockstar с франшизой GTA. Но несмотря на усилия и значительные расходы, рост замедляется. Стагнация ожидается даже несмотря на наличие в будущем таких игр, как Call of Duty: Black Ops 6, Indiana Jones и S.T.A.L.K.E.R. 2.

Из интересных фактов, о которых также рассказывает Bloomberg — процентное распределение игроков в США По словам издания, половина геймеров в Соединенных Штатах — женщины. Также, несмотря на значительный процент в обществе афроамериканцев и латиноамериканцев, 75% геймеров — белые. В этом году Microsoft уже сократил более 2650 рабочих мест в сфере игр, о четверти этих сокращений объявлено в середине сентября. По словам источников, ее игровое подразделение работает в жестких рамках по получению прибыли.