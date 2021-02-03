Новости
Блокування каналів «112 Україна», ZIK і NewsOne у YouTube. Мінкульт готує звернення до адміністрації відеохостингу

Блокування каналів «112 Україна», ZIK і NewsOne у YouTube. Мінкульт готує звернення до адміністрації відеохостингу

Блокування каналів «112 Україна», ZIK і NewsOne у YouTube. Мінкульт готує звернення до адміністрації відеохостингу


Про намір домогтися блокування заборонених в Україні телекалів «112 Україна», ZIK і NewsOne та підготовку відповідного звернення з проханням закрити їхні сторінки в найбільшому сервісі відеогостингу, який належить Google, повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

Після вчорашнього блокування ZIK, «112 Україна» та NewsOne в українському етері YouTube фактично залишився єдиною платформою, де ці канали ще мовлять. В Мінкульті мають твердий намір це виправити.

«‎Адже ці канали – в ефірному, супутниковому, чи в інтернет-трансляціях – представляють інформаційну загрозу національній безпеці України, оскільки є не ЗМІ, чи звичайним мовником, а частиною пропагандистської війни Росії проти України.

Звісно, YouTube керується власною політикою щодо закриття каналів, але впевнений – популярна платформа має знати про те, хто саме і як саме фінансує і виробляє ворожий контент»‎

Олександр Ткаченко,

міністр культури та інформаційної політики України

Одночасно стало відомо, що Рада національної безпеки і оборони отримала від Служби безпеки України докази тривалого фінансування телеканалів «112 Україна», ZIK і NewsOne з території Росії. Саме це і стало підставою для їх блокування. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в коментарі «Укрінформу», додавши,

«Учора РНБО прийняла консолідоване рішення щодо накладення санкцій щодо трьох телеканалів та їхнього власника. Очевидно, що підставою цього стали незаперечні свідчення і докази, що ці телеканали вже довгий період часу фінансуються державою-агресором.

Можна взяти український медіапростір і подивитися, скільки щоденно, щотижнево проводиться незалежних журналістських розслідувань, спрямованих проти Президента, проти влади в цілому, і вони продовжуються, очевидно, будуть тривати, бо це свобода і незалежність ЗМІ. Але не варто плутати ЗМІ, не варто плутати новини і фейки, пропаганду — це зовсім різні речі»‎.

Ігор Жовква,

заступник керівника Офісу президента

Зеленський ввів п’ятирічну заборону на роботу телеканалів «ZIK», «112 Україна» і «NewsOne» — їх відразу відключили

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить