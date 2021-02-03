Блокування каналів «112 Україна», ZIK і NewsOne у YouTube. Мінкульт готує звернення до адміністрації відеохостингу





Про намір домогтися блокування заборонених в Україні телекалів «112 Україна», ZIK і NewsOne та підготовку відповідного звернення з проханням закрити їхні сторінки в найбільшому сервісі відеогостингу, який належить Google, повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

Після вчорашнього блокування ZIK, «112 Україна» та NewsOne в українському етері YouTube фактично залишився єдиною платформою, де ці канали ще мовлять. В Мінкульті мають твердий намір це виправити.

«‎Адже ці канали – в ефірному, супутниковому, чи в інтернет-трансляціях – представляють інформаційну загрозу національній безпеці України, оскільки є не ЗМІ, чи звичайним мовником, а частиною пропагандистської війни Росії проти України. Звісно, YouTube керується власною політикою щодо закриття каналів, але впевнений – популярна платформа має знати про те, хто саме і як саме фінансує і виробляє ворожий контент»‎ Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України

Одночасно стало відомо, що Рада національної безпеки і оборони отримала від Служби безпеки України докази тривалого фінансування телеканалів «112 Україна», ZIK і NewsOne з території Росії. Саме це і стало підставою для їх блокування. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в коментарі «Укрінформу», додавши,