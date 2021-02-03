Блокування каналів «112 Україна», ZIK і NewsOne у YouTube. Мінкульт готує звернення до адміністрації відеохостингу
Про намір домогтися блокування заборонених в Україні телекалів «112 Україна», ZIK і NewsOne та підготовку відповідного звернення з проханням закрити їхні сторінки в найбільшому сервісі відеогостингу, який належить Google, повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.
Після вчорашнього блокування ZIK, «112 Україна» та NewsOne в українському етері YouTube фактично залишився єдиною платформою, де ці канали ще мовлять. В Мінкульті мають твердий намір це виправити.
«Адже ці канали – в ефірному, супутниковому, чи в інтернет-трансляціях – представляють інформаційну загрозу національній безпеці України, оскільки є не ЗМІ, чи звичайним мовником, а частиною пропагандистської війни Росії проти України.
Звісно, YouTube керується власною політикою щодо закриття каналів, але впевнений – популярна платформа має знати про те, хто саме і як саме фінансує і виробляє ворожий контент»
Олександр Ткаченко,
міністр культури та інформаційної політики України
Одночасно стало відомо, що Рада національної безпеки і оборони отримала від Служби безпеки України докази тривалого фінансування телеканалів «112 Україна», ZIK і NewsOne з території Росії. Саме це і стало підставою для їх блокування. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в коментарі «Укрінформу», додавши,
«Учора РНБО прийняла консолідоване рішення щодо накладення санкцій щодо трьох телеканалів та їхнього власника. Очевидно, що підставою цього стали незаперечні свідчення і докази, що ці телеканали вже довгий період часу фінансуються державою-агресором.
Можна взяти український медіапростір і подивитися, скільки щоденно, щотижнево проводиться незалежних журналістських розслідувань, спрямованих проти Президента, проти влади в цілому, і вони продовжуються, очевидно, будуть тривати, бо це свобода і незалежність ЗМІ. Але не варто плутати ЗМІ, не варто плутати новини і фейки, пропаганду — це зовсім різні речі».
Ігор Жовква,
заступник керівника Офісу президента
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