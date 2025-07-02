Q-Code 92: сборка ПК за $20 000 не работает несмотря на многочисленные замены компонентов, включая материнскую плату

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Профессионал по 3D-графике столкнулся с трудностями, которые принесла самостоятельная сборка ПК. Многочисленные замены компонентов, включая материнскую плату, ни к чему не привели.

Сборка пользователя Reddit joel_motion якобы стоит $20 000. Она включает AMD Ryzen Threadripper Pro 7975WX за $4000, две видеокарты Zotac RTX 4090 стоимостью $2500 и 512 ГБ оперативной памяти. Вероятно, после неудачного обновления BIOS владелец не смог успешно загрузить систему, которая останавливалась на ошибке Q-Code 92. С тех пор, несмотря на замену нескольких подозрительных компонентов, включая материнскую плату, эта ошибка не исчезает.

Хронология событий может помочь понять проблему, однако решения все еще нет. Система была впервые собрана в конце 2024 года — без корпуса для начального тестирования, которое оказалось успешным, а затем владелец поместил ее в корпус Corsair 9000D Super Full-Tower. Она все еще работала хорошо.

Затем владелец решил, что нужно обновить прошивку материнской платы Asus Pro WS WRX90E-SAGE SE, чтобы исправить проблему несовместимости с одним из NVMe SSD. Для установки он почему-то использовал «инструмент BIOS» (the BIOS tool), а не функцию обновления BIOS материнской платы. В процессе, вероятно, что-то произошло: «После того, как система зависла на обновлении BIOS, мне пришлось ее отключить».

Именно после этого начала появляться «мистическая» ошибка Q-Code 92. Естественно, под подозрением оказалась материнская плата — больше ничего не менялось. Пользователю посчастливилось оказаться в пределах окна действия RMA-замены продукта. Однако после получения «подержанной/восстановленной замены» от Asus и ее установки появилась та же ошибка.

Владелец стал менять один подозрительный компонент за другим. Замены включали «материнскую плату №2, процессор №2 и видеокарту №2, которые все еще не работали. Затем он уговорил Asus прислать третью материнскую плату (на этот раз гарантированно новую). После этого система была собрана с новым блоком питания и новой оперативной памятью. И снова — привет, Q-Code 92.

«Я экспериментировал с бесчисленными попытками размещения оперативной памяти, очистки CMOS, сброса BIOS до различных версий, убедился, что не подключены никакие периферийные устройства или накопители», — пишет joel_motion.

Ошибка Q-Code 92 указывает на проблему инициализации шины PCI, а это не совсем точно определяет причину неполадки. Сайт Tom’s Hardware отмечает, что трудно понять, придерживался ли владелец надежного алгоритма проверки. Обычно в таких случаях система запускается с минимальным набором компонентов, необходимых для прохождения POST и появления вывода на экран. Затем очищается CMOS и поочередно добавляются остальные компоненты.

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Не ясно, менял ли автор абсолютно ВСЕ компоненты, даже периферию, включая монитор. Также, возможно, в данном случае ему следовало попробовать материнскую плату другого производителя, а не замены от Asus. Стоит отметить, что владелец компьютера, судя по всему, является высокооплачиваемым специалистом — возможно, он потратил бы меньше своего драгоценного времени и нервов, если бы обратился к проверенным профессиональным сборщикам.

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