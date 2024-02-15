Нацсовет: Штрафы и государственный контроль деятельности Telegram ─ это «вопрос времени»

Украинские власти делают уже второе громкое заявление по поводу мессенджера Telegram за последние дни. Вчера представитель ГУР Минобороны заявил, что Telegram включает в себя ряд угроз безопасности Украины. А теперь карательные меры воздействия мессенджеру предрекает председатель Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк.

В одном из недавних интервью глава Нацсовета отметила, что Telegram занимает восьмое место среди компаний, имеющих наибольшее влияние на аудиторию. В то же время, по словам Ольги Герасимьюк, Telegram был на первом месте среди источников, которые распространяли больше всего дезинформации о событиях в Буче в начале полномасштабного вторжения россии в Украину. При этом власти пытались установить контакт с администрацией телеграммы, но безрезультатно.

«В телеграме не с кем говорить, — сказала Герасимьюк. — Мы пытались обратиться к телеграму, к платформе. Несколько писем мы отправили, электронные адреса мы находили где-то в интернете, чтобы попросить их вступить с нами в какую-то коммуникацию, чтобы они удалили определенный токсичный контент, который мы наблюдали, и люди на это жаловались. Но ответа нет».

Чиновница считает, что штрафы и взятие под государственный контроль деятельности Telegram и других компаний, предоставляющих цифровые услуги, — это «вопрос времени».

Источник: «Детектор медіа»

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