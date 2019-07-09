Bloomberg: у Facebook есть инструмент для отслеживания дезинформации о социальной сети





Facebook не просто озабочен распространением фейковых новостей, теорий заговора и вредоносного контента на своих социальных платформах. Компанию также беспокоят различные негативные слухи о самой социальной сети. Как сообщает издание Bloomberg, у Facebook есть специальная программа под названием Stormchaser, которая используется для отслеживания и опровержения дезинформации о компании, включая слухи, распространяемые в мессенджере WhatsApp.

Stormchaser была разработана в 2016 году. Программа изначально предназначалась для отслеживания вирусных публикаций о Facebook. Она находит всё: от слухов о том, что Facebook следит за пользователями, до всяких безобидных розыгрышей, которые предлагают пользователям выполнить определённые действия в социальной сети, после чего они якобы получат доступ к скрытой информации. В нескольких случаях Stormchaser использовали в сообщениях для опровержения ложных заявлений о компании.

Некоторые считают, что Stormchaser является доказательством того, что Facebook отдает предпочтение фальшивым новостям, нежели другой дезинформации. То есть старается в первую очередь бороться с тем, из-за чего имеет плохую репутацию. В самой компании это отрицают.

«Мы не использовали этот инструмент для борьбы с фейковыми новостями, потому что он был создан не для этих целей, иначе он бы попросту не сработал. Инструмент использует простую технологию, которая помогала нам обнаруживать сообщения о Facebook по ключевым словам. Таким образом мы могли принимать соответствующие решения», – заявили в Facebook.

Компании нередко отслеживают, что именно их клиенты говорят о них в социальных сетях. Но благодаря таким инструментам, как Stormchaser, у Facebook есть уникальное преимущество, что позволяет при необходимости принимать соответствующие меры.

Источник: Engadget