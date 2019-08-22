Bloomberg: В 2020 году Apple выпустит AirPods с шумоподавлением и более доступную версию HomePod





В дополнение к сведениям о грядущих смартфонах серии iPhone 11 журналисты Bloomberg также вкратце рассказали и о некоторых планах компании Apple на 2020 год. В частности, ожидается презентация новых моделей беспроводных наушников AirPods и умной колонки HomePod.

По данным Bloomberg, Apple работает над более доступной версией HomePod. Чтобы удешевить конструкцию, инженеры сократили количество доступных динамиков. Если в нынешней модели HomePod стоимостью $299 предлагается 7 динамиков, то в бюджетной версии будет доступно только 2 из них. При этом цена устройства может быть ниже $200. Слухи о появлении более доступной версии HomePod в ценовом диапазоне $150-200 циркулируют ещё с 2018 года.

Также ожидается, что в 2020 году появится новая версия беспроводных наушников AirPods с поддержкой функции шумоподавления. Стоимость новинки будет выше, чем у модели нынешнего поколения ($159). Новая модель, якобы, также получит водонепроницаемый корпус. Но более подробные сведения об устройстве пока не сообщаются.

Источник: The Verge