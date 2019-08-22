Bloomberg рассказал о новых iPhone 11, iPad Pro, MacBook Pro и Apple Watch





Незадолго до проведения очередной презентации новых смартфонов Apple iPhone ресурс Bloomberg опубликовал подробные сведения об этих устройствах. Кроме того, журналистам удалось раздобыть сведения и о других устройствах Apple, включая iPad Pro, MacBook Pro и Apple Watch.

Что касается смартфонов Apple iPhone нового поколения, то, по данным Bloomberg, две из трёх новинок будут относиться к серии Pro. В них используется новый блок камеры, включающий три модуля. При этом впервые для смартфонов Apple будет использоваться широкоугольный объектив. Эти два устройства придут на смену нынешним моделям iPhone XS и XS Max. Ещё одна доступная модификация станет преемником iPhone XR, она получит двойной модуль камеры. Как ожидается, презентация новинок состоится 10 сентября.

Среди новшеств iPhone 11 (окончательное название всё ещё остаётся неизвестным) также называют улучшенный сенсор Face ID, который сможет распознавать лицо пользователя под различными углами, например, когда мобильное устройство лежит на столе. Кроме того, при изготовлении новинок используется некая технология, призванная не допустить разбития смартфона при падении.

Что касается камер версий Pro, то они смогут делать фотографии в более высоком разрешении, обеспечат улучшенное качество при съёмке в условиях слабого освещения и улучшенные возможности записи видео. Смартфоны Pro также поддерживают обратную беспроводную зарядку, это позволит им заряжать AirPods при использовании их с чехлом для беспроводной зарядки.

Все новинки получат процессор A13, а также новый чип Matrix, который может улучшить возможности компьютерного зрения и производительность в задачах дополненной реальности. Дополнительно сообщается об улучшенной влагозащите, но не уточняется, для каких моделей она будет доступна. Во всех версиях решено отказаться от использования системы 3D Touch, она заменена системой Haptic Touch, которая дебютировала в iPhone XR в прошлом году. Поддержка связи 5G в этом году в iPhone не планируется.

Кроме того, до гонца 2019 года также ожидается презентация новых моделей iPad Pro, MacBook Pro и Apple Watch. В частности, пользователям будут предложены новые планшеты iPad Pro с дисплеями диагональю 11 и 12,9 дюйма. Они получат усовершенствованные камеры и более производительный процессор. Прочие характеристики не должны претерпеть существенных изменений. Вместе с тем, Bloomberg утверждает, что Apple прекратит выпуск существующего 9,7-дюймового iPad начального уровня в пользу новой 10,2-дюймовой модели.

Публикация Bloomberg также подтверждает предыдущие слухи о том, что Apple выпустит в этом году новый 16-дюймовый ноутбук MacBook Pro. По имеющимся сведениям, новый ноутбук будет примерно такого же размера в целом, что и существующий 15-дюймовый MacBook Pro, но при этом предложит пользователям более крупный дисплей благодаря использованию более компактных боковых рамок. Новая 16-дюймовая модель MacBook Pro, как сообщается, будет нацелена на профессиональный рынок, но нет никаких сведений о том, будет ли улучшена клавиатура, заслужившая не самые лестные отзывы пользователей.

Что касается новой версии умных часов Apple Watch, которые могут быть представлены в этом году, то из аппаратных новшеств упоминается лишь о новых вариантах отделки корпуса. Прочие обновления будут сосредоточены вокруг улучшений программного обеспечения в watchOS 6.

В публикации Bloomberg также утверждается, что Apple может выпустить новые беспроводные наушники AirPods и более компактную и доступную версию умной колонки HomePod. Однако их презентация ожидается лишь в 2020 году.

Источник: The Verge