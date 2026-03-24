Инсайдеры все рассказали: 6 новинок Apple, которые появятся совсем скоро

Apple уже выпустила много новых продуктов в этом году, но по слухам, еще шесть устройств могут появиться в ближайшие недели и месяцы. Речь идет об уже существующих разработках, а не прототипах, поэтому есть все шансы их дождаться.





HomePod mini 2 и HomePod 3

Продукт Apple, который долго откладывали — «HomePad» или «HomePod Touch», якобы не выйдет до сентября. Однако слухи гласят, что другие устройства HomePod могут появиться раньше.

Марк Гурман в своем информационном бюллетене на выходных сообщил, что запасы HomePod mini и HomePod в Apple Store низкие. Он отмечает, что это может указывать на будущее обновление аппаратного обеспечения.

HomePod mini 2, говорят, готов уже некоторое время, но его выпуск задерживался из-за проблем с Siri. Однако ходят слухи, что iOS 26.5 может принести некоторые ИИ-обновления для Siri, что позволит Apple наконец отправить продукт в продажу.

Слухи о новом HomePod полноразмерного формата минимальны, но логично, чтобы Apple обновила его с AI одновременно с HomePod mini. Иначе дороже, большая модель сразу выглядела бы устаревшей по сравнению с актуальной версией.





Новый Apple TV 4K

Наряду с признаками новых HomePod, Гурман сообщает, что запасы Apple TV 4K также низкие. Долго ожидается новый Apple TV 4K с чипом A17 Pro или A18 для поддержки Apple Intelligence. Подобно HomePod, если часть обновлений Siri появится в цикле iOS 26.5, тогда время для обновления Apple TV 4K также может быть правильным.

Кроме нового чипа серии A, ожидается, что Apple TV 4K получит беспроводной чип N1. Встроенная камера тоже возможна, но не гарантирована.

M5 Mac Studio и Mac mini

Apple только что выпустила новые модели MacBook Air и MacBook Pro с чипами M5. Однако по слухам, скоро выйдут еще два M5 Mac: новый Mac Studio и Mac mini.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Ожидается, что следующий Mac Studio будет предлагать версии с чипами M5 Max и M5 Ultra — первый «Ultra»-чип со времен M3 Ultra. Mac mini, в свою очередь, будет иметь чипы M5 и M5 Pro. Об обновлении дизайна для этих продуктов пока не сообщали.

Текущие модели Mac Studio уже ограничены в поставках, что может свидетельствовать о предстоящем обновлении. Однако из-за глобальный дефицит памяти и накопителей возможно, что Apple отложит выпуск новых Mac.

Базовый iPad с чипом A18 с чипом A18

Только что вышел новый M4 iPad Air, и давно ходят слухи, что базовый iPad также вскоре обновят. Текущий входящий iPad оснащен чипом A16, а новая модель получит обновленный A18. Чип A18 важен тем, что он впервые принесет поддержку Apple Intelligence на базовый iPad. Накануне «ШI-нововведений», которые Apple анонсирует на WWDC в этом году, самое время для нового базового iPad.

Что в итоге?

Независимо от того, выйдут ли эти шесть продуктов в ближайшее время, первая половина года для Apple была насыщенной. И осенью темп не уменьшится — ожидаются iPhone 18 Pro, новые AirPods Pro, Apple Watch Ultra 4 и другие продукты.

По данным последних утечек, кроме базовых обновлений линейки, в планах Apple на 2026 год может быть запуск первого складного iPhone и серьезное обновление Siri на базе искусственного интеллекта. Это предусматривает значительное расширение языковой поддержки и улучшенные возможности персонализации голосового ассистента, которые сейчас отсутствуют даже в последних бета-версиях iOS 26.5.

Источник: 9to5mac.com