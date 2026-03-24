Новости Устройства 24.03.2026

Инсайдеры все рассказали: 6 новинок Apple, которые появятся совсем скоро

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

Інсайдери вже розповіли: 6 новинок Apple, які з'являться зовсім скоро

Apple уже выпустила много новых продуктов в этом году, но по слухам, еще шесть устройств могут появиться в ближайшие недели и месяцы. Речь идет об уже существующих разработках, а не прототипах, поэтому есть все шансы их дождаться.


HomePod mini 2 и HomePod 3

Продукт Apple, который долго откладывали — «HomePad» или «HomePod Touch», якобы не выйдет до сентября. Однако слухи гласят, что другие устройства HomePod могут появиться раньше.

Марк Гурман в своем информационном бюллетене на выходных сообщил, что запасы HomePod mini и HomePod в Apple Store низкие. Он отмечает, что это может указывать на будущее обновление аппаратного обеспечения.

Фото: 9to5mac / Apple

HomePod mini 2, говорят, готов уже некоторое время, но его выпуск задерживался из-за проблем с Siri. Однако ходят слухи, что iOS 26.5 может принести некоторые ИИ-обновления для Siri, что позволит Apple наконец отправить продукт в продажу.

Слухи о новом HomePod полноразмерного формата минимальны, но логично, чтобы Apple обновила его с AI одновременно с HomePod mini. Иначе дороже, большая модель сразу выглядела бы устаревшей по сравнению с актуальной версией.


Новый Apple TV 4K

Наряду с признаками новых HomePod, Гурман сообщает, что запасы Apple TV 4K также низкие. Долго ожидается новый Apple TV 4K с чипом A17 Pro или A18 для поддержки Apple Intelligence. Подобно HomePod, если часть обновлений Siri появится в цикле iOS 26.5, тогда время для обновления Apple TV 4K также может быть правильным.

Фото: 9to5mac / Apple

Кроме нового чипа серии A, ожидается, что Apple TV 4K получит беспроводной чип N1. Встроенная камера тоже возможна, но не гарантирована.

M5 Mac Studio и Mac mini

Apple только что выпустила новые модели MacBook Air и MacBook Pro с чипами M5. Однако по слухам, скоро выйдут еще два M5 Mac: новый Mac Studio и Mac mini.

Ожидается, что следующий Mac Studio будет предлагать версии с чипами M5 Max и M5 Ultra — первый «Ultra»-чип со времен M3 Ultra. Mac mini, в свою очередь, будет иметь чипы M5 и M5 Pro. Об обновлении дизайна для этих продуктов пока не сообщали.

Фото: 9to5mac / Apple

Текущие модели Mac Studio уже ограничены в поставках, что может свидетельствовать о предстоящем обновлении. Однако из-за глобальный дефицит памяти и накопителей возможно, что Apple отложит выпуск новых Mac.

Базовый iPad с чипом A18 с чипом A18

Только что вышел новый M4 iPad Air, и давно ходят слухи, что базовый iPad также вскоре обновят. Текущий входящий iPad оснащен чипом A16, а новая модель получит обновленный A18. Чип A18 важен тем, что он впервые принесет поддержку Apple Intelligence на базовый iPad. Накануне «ШI-нововведений», которые Apple анонсирует на WWDC в этом году, самое время для нового базового iPad.

Photo: 9to5mac / Apple

Что в итоге?

Независимо от того, выйдут ли эти шесть продуктов в ближайшее время, первая половина года для Apple была насыщенной. И осенью темп не уменьшится — ожидаются iPhone 18 Pro, новые AirPods Pro, Apple Watch Ultra 4 и другие продукты.

По данным последних утечек, кроме базовых обновлений линейки, в планах Apple на 2026 год может быть запуск первого складного iPhone и серьезное обновление Siri на базе искусственного интеллекта. Это предусматривает значительное расширение языковой поддержки и улучшенные возможности персонализации голосового ассистента, которые сейчас отсутствуют даже в последних бета-версиях iOS 26.5.

Пользователь подключил 21-летний iBook к Wi-Fi и без проблем загрузил обновления с серверов Apple

Источник: 9to5mac.com

Популярные новости

arrow left
arrow right
У Apple все хорошо: активированы 2,5 млрд устройств, $42,1 млрд прибыли из $143,8 млрд дохода
Дефицит iPhone? NVIDIA подвинула Apple как крупнейшего заказчика TSMC
Сериал "Разделение" / Severance начинает съемки 3-го сезона: с новыми персонажами и режиссером
AirDrop и компания: разработчики создали сайт с багами, которые Apple игнорирует годами
Новый MacBook Neo за $599 стал самым простым в ремонте ноутбуком Apple
Сериал "Укрытие" / Silo завершил съемки 3 и 4 сезонов: известно, когда релиз
Apple выпустила новый AirTag: +50% к громкости и точности поиска вещей
Забудьте iPhone 17 Pro: iPod стал новым трендом зуммеров в 2026 году и вот почему
В бета iOS 26.3 и iPadOS 26.3 Apple сломала AirPlay, трансляцию на ТВ и переход между устройствами
Революции не будет: Apple сталкивается с проблемами в разработке iPhone 20
Марк Гурман: Apple разрабатывает ИИ-кулон с Siri, как дополнение iPhone
Apple iPhone 17e за $599 получил чип A19, вдвое больше памяти и MagSafe с Qi2
Реальная цена батареи iPhone 17 Pro в 10 раз меньше, чем взимает Apple за замену
Владелец "старого" iPhone 11 Pro утроил емкость батареи за $10
Apple стоит волноваться? KT-скан сравнил оригинальные AirPods и копию за $10
Новая "Игра престолов": Apple снимет фэнтези-сериал по книгам Брэндона Сандерсона
Новый Apple iPad Air от $599 получил чип M4, 12 ГБ ОЗУ и Wi-Fi 7
Обновление Apple iOS 27 "Rave" очистит код и улучшит автономность
Как у Apple: Samsung Galaxy S27 получит корпус из алюминия вместо титана и камеру с переменной диафрагмой
"Мы же не HBO": Винс Гиллиган хотел, чтобы вся массовка в "Плюрибусе" ходила голышом, но Apple не решилась
Взломал Apple и правительство США: видео тюремной камеры одного из самых известных хакеров
