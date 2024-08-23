BMW обошла Tesla и впервые возглавила европейский рынок электромобилей

В прошлом месяце BMW опередила Tesla по объемам продаж и впервые возглавила европейский рынок электромобилей. Сейчас наблюдается стремительный рост продаж немецкого автопроизводителя на фоне трудностей других производителей.

По данным Jato Dynamics, в июле продажи полностью электрических BMW в ЕС подскочили более чем на треть до 14869 единиц. В то же время показатель Tesla снизился на 16% до 14561 единицы.

Несмотря на то, что Tesla все еще лидирует в продажах электромобилей с начала года, она уступает долю рынка в Европе таким компаниям, как BMW и Volvo. В прошлом месяце европейские покупатели автомобилей зарегистрировали в общей сложности 139300 новых электромобилей, что примерно на 6% меньше, чем год назад.

Спрос на электромобили в Европе охлаждается после того, как такие страны, как Германия и Швеция, прекратили или сократили субсидии. Это побудило автопроизводителей отказаться от своих амбиций в отношении электромобилей. Volkswagen — крупнейший автопроизводитель в регионе — заявил в этом месяце, что сокращает мощности на заводах в Германии, и отметил, что может задержать выпуск новых электрических моделей. Mercedes-Benz отказывается от своих планов электрификации и инициатив по аккумуляторам.

«Отсутствие ясности в отношении стимулов — и будущего — электромобилей продолжает быть препятствием для потребителей», — сказал аналитик Jato Dynamics Фелипе Муньос. «Эти факторы, наряду с низкой остаточной стоимостью электромобилей, способствовали падению, которое наблюдалось в июле».

BMW удалось противостоять этой тенденции благодаря высокому спросу на электромобили, включая i4 и iX1, которые превзошли продажи моделей Mercedes и Audi аналогичного размера. Tesla Model Y сохранила позицию самой продаваемой электрической модели в Европе в первом полугодии, хотя спрос на четырехлетнюю модель падает, и в июле продажи упали на 16%.

Китайские производители автомобилей во главе с BYD и SAIC Motor в этом году постепенно расширяли свою деятельность в Европе, но угроза пошлин ЕС замедлила их динамику. Чтобы обойти пошлины, китайский автопроизводитель Dongfeng планирует открыть завод в Европе.

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Источник: bloomberg