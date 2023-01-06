BMW показала и Vision Dee — концепт автомобиля-хамелеона с покрытием e-ink. Оно меняет цвет кузова (и отдельных элементов) в диапазоне 32 оттенков

На выставке CES 2023 компания BMW продемонстрировала свой очередной проект в сфере электронных чернил. Автопроизводитель продемонстрировал автомобиль i Vision Dee, который способен изменять свой цвет. При этом количество возможных вариантов оттенков достигает 32.

Помогаем Как бойцы Херсонского направления выбирают дроны и как это можете сделать вы

Отметим, ранее BMW уже демонстрировала подобную технологию автомобильных электронных чернил. Во время проведения выставки CES 2022 демонстрировался автомобиль, покрытый множеством микрокапсул электронных чернил. Эти капсулы были заполнены отрицательно заряженными белыми и положительно заряженными черными пигментами. Это позволяло окрашивать автомобиль в различные оттенки серого. Но в этот раз благодаря сотрудничеству с E Ink предлагается возможность менять различные цвета. Причём, оттенки можно индивидуально менять и настраивать для различных частей и панелей корпуса.

По всему корпусу концепта расположено не менее 240 сегментов плёнки ePaper. Менять расцветку может не только корпус автомобиля, но и колёсные диски. Так что i Vision Dee можно считать автомобильным эквивалентом хамелеона. BMW заявляет, что возможно «почти бесконечное разнообразие узоров», а переключение на другой вариант цветового оформления выполняется за считанные секунды.

BMW ничего не говорит о перспективах внедрения полноцветных электронных чернил на серийные модели своих автомобилей.

Курс ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР Ставайте досвідченим фахівцем з фінансів на рівні директора! РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Источник: motor1