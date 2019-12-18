«Богдан» готовится покорять рынок Европы со своим первым электрическим автобусом в кузове из нержавеющей стали и низким полом

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Украинская автомобилестроительная корпорация «Богдан» завершила разработку новой модели электрического автобуса и приступила к изготовлению предсерийного образца. Его серийное производство на заводе в Луцке планируется начаться уже в следующем году.

Длина машины — 12 метров. Кузов изготовлен из нержавеющей стали (привет Tesla Cybertruck). Автобус имеет низкопольное исполнение, не меньше 80 мест для перевозки пассажиров, оснащается силовыми установками суммарной мощностью 260 кВт, способен развивать скорость свыше 70 км/ч, а запас хода достигает 200 км. В то же время производитель оговаривает, что характеристики могут немного разнится в зависимости от конфигурации. Рискнем предположить, что указанные параметры относятся к максимальной конфигурации.

Отдельно оговаривается, что при производстве автобуса используются европейские комплектующие.

Что касается самого интересного — цены, ее обещают назвать в начале нового года перед началом серийного производства.

В «Богдане» рассчитывают, что новая модель электробуса, которая пока является безымянной, сможет заинтересовать заказчиков в Европе, обещая, что цена украинской машины будет ниже европейских аналогов при более высоком уровне качества.

Остается добавить, что «Богдан» уже имеет немалый опыт производства электрического транспорта: в сотрудничестве с польскими фирмами Ursus и Enika ранее был выпущен электробус Богдан А70100 (на заглавном фото), который сейчас успешно эксплуатируется на маршрутах Люблина. Кроме того, украинская компания производит кузовы электробусов для французской компании Bluebus, с которой в 2019 был заключен новый контракт на поставку продукции. Наконец, в ноябре прошлого года «Богдан» представила первый украинский электрогрузовик ERCV27 с батареей на 220 кВтч и запасом хода 220 км.

На очереди — выпуск электромобилей. В начале этого года корпорация публично заявляла о таких планах, отмечая, что «все необходимые технические возможности для налаживания украинского производства есть».

Источник: «Богдан»