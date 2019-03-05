Автокорпорация «Богдан» планирует начать собирать электромобили в Украине, так как «обладает всеми техническими возможностями для этого»

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Украинская автомобильная корпорация «Богдан» сообщила о планах по открытию производства электромобилей в Украине. В корпорации заявили, что на данный момент обладают всеми техническими возможностями для организации отечественного производства электромобилей, сообщает издание ЦТС.

В качестве реального подтверждения данным утверждениям, в компании привели пример сборки электрогрузовика ERCV27 на ГП «Автосборочный завод №1» в Луцке по заказу датской компании Banke Electromotive. Корпорация «Богдан» рассчитывает изготовить для датчан в 2018-2019 годах не менее 15 таких электрических грузовиков, а в целом потребность Banke Electromotive составляет около 200 автомобилей в год.

Также в компании отметили, что дилерская сеть корпорации «Богдан» уже представила на рынке такие электрические модели, как Hyundai IONIQ Electric / IONIQ Hybrid и в ближайшие дни выводит на рынок электрокроссовер JAC iEV7S.

«Такие машины можно собирать и в Украине на отечественных автозаводах. Это сделает «зеленые» авто более доступными для соотечественников, а также обеспечит поступление налогов в украинский бюджет и рабочие места для работников отрасли автомобилестроения», — отметили в корпорации.

В компании также напомнили, что Украина имеет перспективы для производства собственных электромобилей благодаря природным ресурсам и предприятиям. К слову, соседняя Беларусь уже запустила сборку китайских электромобилей Zotye E200EV и Z500EV и показали «первый белорусский электромобиль» на базе китайского седана Geely SC7.

Кроме того, корпорация «Богдан» имеет опыт в производстве экологического общественного транспорта: электробус «Богдан А70100» был изготовлен в сотрудничестве с польскими фирмами Ursus и Enika. Сейчас он эксплуатируется на маршрутах города Люблин. Кроме того, «Богдан» производит 12-метровые кузова электробусов для французской компании Bluebus, с которой в 2019 году был заключен новый контракт на поставку продукции.

Напомним, что электрогрузовик Богдан ERCV27 предназначен для механизированной загрузки твердых бытовых отходов в городах Европейского Союза. Он способен развивать скорость до 80 км/ч и укомплектован литий-железо-фосфатными аккумуляторами (LiFePO4) суммарной емкостью 220 кВтч. Запас хода без подзарядки тяговых батарей при полной допустимой массе составляет 220 км, а срок их эксплуатации достигает 12 лет.

В свою очередь министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что первый завод по производству электромобилей в Украине появится не ранее, чем через 5-7 лет.

Источник: ЦТС