Корпорация «Богдан» представила первый украинский электрогрузовик ERCV27 с батареей на 220 кВтч и запасом хода 220 км

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Украинская корпорация «Богдан» официально представила первый украинский электрогрузовик ERCV27, изготовленный в Луцке на ГП «Автосборочный завод №1» для датской компании Banke Electromotive.

Спецавтомобиль Богдан ERCV27 способен развивать скорость до 80 км/ч и укомплектован литий-железо-фосфатными аккумуляторами (LiFePO4) суммарной емкостью 220 кВтч. Запас хода без подзарядки тяговых батарей при полной допустимой массе составляет 220 км, а срок их эксплуатации достигает 12 лет. Грузовик оборудован комбинированной вентиляцией, водяными отопителями, системой видеонаблюдения и кондиционером.

Электрогрузовик Богдан ERCV27 предназначен для механизированной загрузки твердых бытовых отходов в городах Европейского Союза. Произведенный в Украине электромобиль уже получил положительные отзывы у заказчика Banke Electromotive. После завершения сертификации в Дании начнется ее серийный выпуск в рамках масштабного контракта с европейской компанией.

Корпорация «Богдан» рассчитывает изготовить для датчан в 2018-2019 годах не менее 15 электрических грузовиков, а в целом потребность Banke Electromotive составляет около 200 автомобилей в год.

«Эта электрическая техника соответствует современным техническим стандартам и изготовлена ​​в соответствии с европейскими экологическими нормами. Как известно, с 2025 года в городах Евросоюза планируют запретить движение автомобилям с дизельными двигателями. Поэтому производство таких грузовиков является не просто перспективным направлением, но и необходимостью в условиях нового рынка», — рассказали в пресс-службе «Богдана».

В корпорации отметили, что экологический транспорт — перспективная для Украины ниша, которую на территории государства первым занял именно «Богдан». Украинская компания видит перспективы в производстве электрического специального транспорта для стран ЕС, которые сейчас проявляют большой спрос на такую ​​экологическую технику.

В перспективе электромобилями могут заинтересоваться и украинские города, для которых вопрос экологичности транспорта станет определяющим. В то же время в «Богдане» обратили внимание, что Украина пока не оказывает значительного интереса к подобной технике.

«Пока европейские компании заказывают у украинского производителя экологические спецмашины для вывоза бытовых отходов, наша собственная страна отстает в этом вопросе. Хотя электрический грузовик от «Богдана» опережает аналоги по характеристикам, а компания готова производить ее и для украинских городов», — заявили в пресс-службе корпорации.

Напомним, что предприятие «Богдан» имеет опыт изготовления современных троллейбусов для Украины и Европы, электробусов для Польши и Чехии и кузовов электробусов для Франции.

Напомним, что для «Богдана» тема электротранспорта не нова, так как предприятие имеет опыт изготовления троллейбусов для Украины и Европы, электробусов для Польши и Чехии и кузовов электробусов для французской компании Bluebus.

Источник: Богдан