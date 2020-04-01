Больше двух не собираться и без масок не ходить (в общественных местах). Кабмин ужесточает режим карантина

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Кабмин решил еще сильнее ужесточить режим карантина, который будет действовать в Украине как минимум до 24 апреля. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании.

Соответствующие изменения с однодневной доработкой предложены к Постановлению №211 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».

«С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни предлагается ввести эффективную комбинацию профилактических немедикаментозных мероприятий, среди которых: домашняя изоляция, социальное дистанцирование лиц в возрасте старше 60 лет, ограничение посещения парков и зон отдыха и прочее», — сказал на заседании правительства новоиспеченный министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

На данных момент известно о следующих новых запретах вдобавок к уже действующим:

пребывание в общественных местах без маски или респиратора;

перемещение по улице больше двух людей вместе (исключение – служебная необходимость и сопровождение детей);

пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

посещение спортивных и детских площадок;

проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Список должен быть доработан в течение суток, после чего финальная версия постановления будет опубликована на сайте Кабмина.

Напомним, вчера СНБО запустил электронную карту распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине и мире.

Источник: Кабмин