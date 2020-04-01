Больше двух не собираться и без масок не ходить (в общественных местах). Кабмин ужесточает режим карантина
Кабмин решил еще сильнее ужесточить режим карантина, который будет действовать в Украине как минимум до 24 апреля. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании.
Соответствующие изменения с однодневной доработкой предложены к Постановлению №211 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».
«С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни предлагается ввести эффективную комбинацию профилактических немедикаментозных мероприятий, среди которых: домашняя изоляция, социальное дистанцирование лиц в возрасте старше 60 лет, ограничение посещения парков и зон отдыха и прочее», — сказал на заседании правительства новоиспеченный министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
На данных момент известно о следующих новых запретах вдобавок к уже действующим:
- пребывание в общественных местах без маски или респиратора;
- перемещение по улице больше двух людей вместе (исключение – служебная необходимость и сопровождение детей);
- пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;
- посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;
- посещение спортивных и детских площадок;
- проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Список должен быть доработан в течение суток, после чего финальная версия постановления будет опубликована на сайте Кабмина.
Напомним, вчера СНБО запустил электронную карту распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине и мире.
Источник: Кабмин
- 11 марта Кабмин ввел первые ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, постановив закрыть садики, школы, ВУЗы, развлекательные заведения (кинотеатры, театры и пр.), а также запретить проведение массовых мероприятий. Одновременно количество автомобильных пунктов пропуска между Украиной и странами Европы решили сократить с 219 до 45 штук.
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- С 16 марта Украина также закрыла границы для иностранцев, ограничив пассажирское авиасообщение.
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- С 23 марта в Киеве остановили движение общественного пассажирского транспорта, следом некоторые города ввели аналогичные ограничения.
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- С 24 марта прекратилось пассажирское авиасообщение — закрылись все аэропорты, кроме Борисполя, и вступил в силу запрет на турпоездки.
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- 25 марта Кабмин объявил режим чрезвычайной ситуации (по всей стране) и продлило карантин до 24 апреля
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- На сегодняшний день в Украине официально зарегистрировано 669 случаев заболевания COVID-19 (за последние сутки было выявлено 120 новых случаев). Из них 17 летальных случаев (+4 за сутки) и 10 пациентов выздоровели и уже выписаны из больницы.
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- Всего в мире коронавирусной инфекцией заразились более 883 тысячи человек, выздоровели более 185 тысяч человек, умерли более 44 тыс. человек.