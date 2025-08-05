Больше пространства для инопланетян: новая теория расширяет границы внеземной жизни

Исследователи из Центра астрофизики и космических наук Нью-Йоркского университета в Абу-Даби предложили новую теорию, расширяющую поиски внеземных форм жизни.

Поиски живых организмов за пределами Земли преимущественно сосредоточены в так называемой «зоне Златовласки» — планетах, удаленность которых от материнских звезд позволяет им иметь жидкую воду и достаточно энергии для поддержания существования живых организмов. Однако новое исследование предполагает, что жизнь может существовать и в отдаленных от звезд холодных мирах.

Как утверждают исследователи, космические лучи — высокоскоростные потоки частиц, пронизывающие Вселенную, могут переносить достаточно энергии для поддержания жизни. Эти лучи проникают глубоко в недра планет и достигают подземных резервуаров с водой. Они расщепляют частицы воды, высвобождая электроны в процессе, известном как радиолиз.

Некоторые микроорганизмы на Земле известны способностью жить в экстремально холодных условиях при отсутствии солнечного света. Именно за счет радиолиза они поддерживают свое существование.

Если, как демонстрируют результаты исследования, внеземные формы жизни способны выживать за счет радиолиза, ученым, вероятно, придется пересмотреть определение зоны обитания.

Исследователи провели компьютерное моделирование с целью определить, как различные уровни воздействия космических лучей могут изменить условия на поверхности Марса, одного из спутников Сатурна Энцеладе, и спутнике Юпитера Европе. Астрофизики стремились выяснить, могут ли космические лучи вызвать процесс радиолиза на спутниках Сатурна и Юпитера, поскольку считается, что под толстым слоем льда там могут содержаться океаны жидкой воды.

Ученые выяснили, что Энцелад является наиболее перспективным кандидатом для поддержания жизни за счет радиолиза. Результаты исследования показали, что и Марс, и Энцелад, и Европа могут поддерживать определенный уровень радиолиза. Исследователи предлагают другим астрофизикам расширить определение зоны обитания, назвав эту более масштабную зону «радиолитической населенной зоной».

«Это открытие меняет наши представления о том, где может существовать жизнь Вместо того, чтобы искать только теплые планеты с солнечным светом, теперь мы можем рассматривать холодные и темные места, при условии, что под поверхностью есть вода и они подвергаются воздействию космических лучей. Жизнь может существовать в большем количестве мест, чем мы могли себе представить», — объясняет ведущий автор исследования, Димитра Атри.

Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Astrobiology

Источник: Gizmodo