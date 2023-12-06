Большое обновление Cyberpunk 2077 добавило в игру известный мем с Киану Ривзом

Игра Cyberpunk 2077 получила последнее большое обновление, которое добавило ряд исправлений и новых функций, таких как работающая система метро. Новая транспортная система позволяет больше узнать о Night City, в том числе увидеть забавные случайные события в поезде. Одним из таких событий является воссоздание известного мема с Киану Ривзом в очень грустной (и узнаваемой) позе.

Этот мем известен как «Грустный Киану». На нем изображен актер Киану Ривз (который играет Джонни Сильверхэнда в Cyberpunk 2077), отдыхающий где-то на скамейке и с задумчивым выражением лица смотрящий в землю. Исходное изображение было сделано примерно в 2010 году фотографом Роном Асадорианом, и с тех пор оно широко распространилось в интернете.

Как найти мем «Грустный Киану» в Cyberpunk 2077

Чтобы найти грустного Киану/Джонни, потребуется обновить игру до версии 2.1. После этого нужно отправиться к одной из недавно открывшихся станций метро (на карте игры они обозначены фиолетовыми значками). В метро у игрока есть выбор: быстрое путешествие или поездка от первого лица по системе метро. Нужно выбрать второй вариант, нажав «Поехать на метро». После этого персонаж отправится в поездку в подземке Night City.

Во время поездки могут произойти различные случайные события. Одним из них является воссоздание мема «Грустный Киану» ─ с едой в руке, бумажным стаканчиком на полу и бумажным голубем рядом с Джонни. Если не получится встретить грустного Киану/Джонни, придется совершить еще одну поездку на метро.

Источник: kotaku