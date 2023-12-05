Новини Ігри 05.12.2023 о 17:37 comment views icon

CD Project Red: трейлер до релізу Cyberpunk 2077: Ultimate Edition + вихід патчу Update 2.1 на 37 ГБ

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Юрій Орос

Автор новин

CD Project Red: трейлер до релізу Cyberpunk 2077: Ultimate Edition + вихід патчу Update 2.1 на 37 ГБ

CD Project Red випустила трейлер видання Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, яке об’єднує в собі основну гру з доповненням Phantom Liberty. Це ознаменувало початок продажів.

Як каже Кіану Рівз на перших кадрах трейлера — Welcome to Night City. Мабуть, це найбільш комплексний спосіб познайомитися з грою для тих, хто ще не починав.

Також 5 грудня відбувся реліз патча Cyberpunk 2077 Update 2.1. Це «прощальна» латка аж на 37 ГБ. 2.1 стане останнім великим оновленням, він додав у гру метрополітен з 5 лініями та 19 станціями, які можна використовувати як точку швидкого переміщення або безпосередньо в режимі поїздки на метро, яку можна у будь-який момент пропустити. Update 2.1 також принесе змогу носити з собою радіо та слухати різні радіостанції Cyberpunk 2077 навіть поза транспортним засобом, а також вдосконалення боїв з босами та збільшенням кількості транспортних засобів.

Cyberpunk 2077 Update 2.1 додасть метро з 19 станціями, радіо будь-де багато іншого 5 грудня

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