Bolt запустил в Париже прокат электровелосипедов, до конца года к столице Франции присоединятся еще несколько европейских городов

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Компания Bolt объявила о запуске сервиса проката электровелосипедов в Париже, при этом до конца текущего года запланирован запуск этой услуги и в других европейских городах. Таким образом, в одном фирменном приложении пользователь сможет вызвать такси, а также взять напрокат электровелосипед или электросамокат. В данный момент Bolt предлагает прокат электросамокатов в 21 городе Норвегии, Швеции, Польши, Португалии, Испании, Словакии, Эстонии, Латвии и Литвы.

Прокат электровелосипедов стал для компании очередным шагом на пути к выполнению долгосрочной экологической стратегии Bolt под названием «Green Plan». К 2025 году в рамках стратегии «Green Plan» Bolt планирует компенсировать как минимум 5 млн тонн транспортных выбросов CO2 в Европе. Компания также планирует сократить выбросы углекислого газа за счет предложения пользователям экологических видов транспорта.

Электровелосипеды Bolt могут разгоняться до 25 км/ч и от полного заряда батареи способны проехать до 65 км. На улицы Парижа собираются вывести более 1000 электровелосипедов Bolt, при этом до 15 июля разблокировать их можно будет бесплатно, а плата составит 0,10 евро за минуту использования.

«Мы стремимся создать наилучший способ передвижения по городу. Наша цель — доступные, удобные и экологически безопасные поездки. Наличие нескольких видов транспорта в приложении Bolt даст возможность пассажирам выбирать для поездок на короткие дистанции электровелосипед или самокат вместо авто. Это окажет положительное влияние на состояние окружающей среды. Европейские города постепенно выходят из карантина, связанного с COVID-19. Поэтому возник спрос на легкие и экологичные индивидуальные виды транспорта. И наш новый сервис проката электровелосипедов поможет его удовлетворить. Мы считаем, что подобные транспортные средства должны быть доступными и недорогими, особенно сейчас. Продуманная финансовая стратегия и множество сервисов компании Bolt позволяют установить невысокие цены на услуги микромобильности на всех наших рынках. Это касается и сервиса проката электровелосипедов в Париже» — отметил директор по вопросам микромобильности Bolt Дмитрий Пивоваров.

Отметим, что в начале 2020 года компания Bolt представила изготовленный по специальному заказу электрический самокат, который на 90% состоит из перерабатываемых материалов. Благодаря модульной конструкции новая модель электросамоката обладает отличной ремонтопригодностью. Расчетный срок службы такого средства передвижения составляет 36 месяцев. Модель самоката Bolt ― самая легкая из тех, которые используются в прокате, и оставляет наименьший углеродный след.

Напомним, что до конца текущего лета компания Bolt обещает запустить в Украине сервис доставки еды Bolt Food и прокат электросамокатов Bolt.

Источник: Bolt, Techcrunch