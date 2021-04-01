Браузер Edge для Xbox позволяет запускать Discord, Google Stadia, Office и другие веб-сервисы





Корпорация Microsoft начала тестирование новой версии браузера Edge на игровых консолях Xbox. Журналисты ресурса The Verge смогли опробовать раннюю версию этого браузера Edge на базе Chromium и проверили возможность запуска Discord, Stadia и других веб-сервисов в Edge на Xbox.

Отмечается, что версия Edge для Xbox выглядит почти идентично той, что доступна ПК или Mac. Она включает такие функции, как вертикальные вкладки, коллекции, синхронизация настроек, избранного, вкладок и истории веб-поиска. Пока что недоступна только поддержка расширений.

Одним из главных преимуществ версии Edge для Xbox является значительно улучшенная веб-совместимость. Это позволяет запускать такие сервисы, как Discord, Skype или Google Stadia, в браузере Edge для Xbox. Discord позволит присоединяться к голосовым вызовам и участвовать в текстовых чатах, но поддержки микрофона пока нет. Ещё одно ограничение – при переключении на другое приложение или игру вызовы Discord в браузере Edge не продолжаются в фоновом режиме. Возможно ситуация улучшится с выходом обновлений.

Google Stadia работает достаточно хорошо на Xbox через браузер Edge. Журналисты The Verge смогли транслировать несколько игр с помощью этого сервиса, а контроллер Xbox автоматически обнаруживается и поддерживается в играх. Попытка запуска потокового сервиса NVIDIA GeForce Now не удалась, похоже, блокировка осуществляется на стороне NVIDIA.

Веб-приложения Office хорошо работают в этой версии Edge для Xbox. При этом даже можно подключить клавиатуру к Xbox и вводить текст. Но, к сожалению, в этой версии пока нет поддержки мыши. Это похоже на более широкое ограничение на доступ приложений Xbox к мышкам на консолях Microsoft, поэтому неясно, появится ли такая поддержка в будущем.

Microsoft пока не сообщает, когда она планирует выпустить в широкий доступ эту версию Edge для Xbox.

Источник: The Verge