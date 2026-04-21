Microsoft объявила вторую волну пополнения Xbox Game Pass в апреле 2026 года. В библиотеку подписки добавляется 10 игр, часть из которых выходит сразу в день релиза.





Главное название волны — Final Fantasy V, которая появится в каталоге 5 мая. Классическая часть серии от Square Enix рассказывает о кристаллах, удерживающих равновесие мира, и молодом путешественнике, чья судьба переплетается с судьбой незнакомцев.

Для подписчиков Game Pass это шанс пройти один из самых недооцененных эпизодов серии. Именно в пятой части впервые появилась система джоб-классов в том виде, который впоследствии станет стандартом для жанра.

28 апреля день одного выходит Aphelion от французской студии Don’t Nod, известной по Jusant и Lost Records: Bloom & Rage. Астронавт Ариан падает на замерзшую планету и пытается спасти раненого партнера Томаса, игроки управляют обоими персонажами попеременно.





Проект разрабатывался в партнерстве с Европейским космическим агентством. Это обещает нетипичный уровень научного реализма для sci-fi жанра.

23 апреля в день релиза стартует Kiln — игра о гончарстве, где лепнину можно и создавать, и разбивать в онлайн-бойках. Игроки лепят керамические изделия, а затем несут их на арены как тела для боя.

21 апреля каталог пополнится тремя играми одновременно. Vampire Crawlers от авторов Vampire Survivors переносит механики серии в пошаговый роглайт на картах, Sopa: Tale of the Stolen Potato — уютное приключение о мальчике в магическом мире, Little Rocket Lab — строительная ролевая игра про инженера и семейную мечту запустить ракету.

30 апреля выходят еще четыре тайтла: Heroes of Might & Magic: Olden Era в режиме раннего доступа, мультиплеерный Sledding Game с рагдол-авариями на санях, строитель боевых машин TerraTech Legion и кровавый шутер Trepang2.

В тот же 30 апреля библиотеку покинут девять игр, среди них Citizen Sleeper, Dragon Ball Xenoverse 2, Hunt Showdown 1896 и оба Goat Simulator. До этой даты подписчики могут приобрести их со скидкой до 20%.

Источник: Xbox Wire