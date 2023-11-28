Новости Авто 28.11.2023 в 12:00 comment views icon

Бренд Volkswagen словами гендира «больше не конкурентоспособен» и вынужден сокращать рабочих. А хотели продавать больше Tesla…

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Юрій Орос

Автор новин

Бренд Volkswagen словами гендира «больше не конкурентоспособен» и вынужден сокращать рабочих. А хотели продавать больше Tesla…

Volkswagen отчаянно пытается успеть за покупателями, которые пересаживаются на электромобили. Генеральный директор бренда VW Томас Шафер предупредил: «Мы больше не конкурентоспособны», объявив о дополнительных сокращениях рабочих мест.

Крупнейший европейский автопроизводитель стремится сократить затраты и повысить доходность, чтобы не отставать от лидеров электромобилей, таких как Tesla, передает Electrek. В 2022 году тогдашний генеральный директор VW Герберт Дисс «грозился» к 2025-му обойти американскую компанию по продажам электромобилей.

Со многими нашими существующими структурами, процессами и высокими затратами мы больше не конкурентоспособны как бренд Volkswagen.

– объяснил Шейфер на встрече с сотрудниками в понедельник.

Согласно сообщению во внутренней сети VW, Шейфер предупредил, что высокие затраты и низкая производительность приводят к неконкурентоспособности автомобилей.

Чтобы изменить ситуацию, в июне бренд представил новую программу сокращения издержек, призванную сэкономить 10 млрд евро к 2026 году. Генеральный директор Volkswagen Group Оливер Блум стремится повысить рентабельность бренда VW до 6,5% в течение следующих трех лет. В настоящее время она составляет около 3,6%.

Гуннар Килиан, член правления по управлению персоналом, заявил, что VW воспользуется «демографической кривой» для сокращения персонала, в том числе предложив досрочный или частичный уход на пенсию.

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Бренд Volkswagen словами гендира «больше не конкурентоспособен» и вынужден сокращать рабочих. А хотели продавать больше Tesla...

Нам нужно наконец-то набраться смелости и честности и выбросить за борт то, что дублируется в компании или просто балластом, который не нужен для достижения хороших результатов.

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– объяснил Килиан.

Удивительно слышать такие формулировки, однако большая часть экономии будет получена не за счет сокращения рабочих мест. По словам Килиана, более подробную информацию VW предоставит до конца года.

Бренд Volkswagen словами гендира «больше не конкурентоспособен» и вынужден сокращать рабочих. А хотели продавать больше Tesla...

https://itc.ua/news/volkswagen-podtverdyla-razrabotku-bazovoj-elektroplatformy-spetsyalno-dlya-kytajskogo-rynka-tselyatsya-v-segment-do-20000/
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