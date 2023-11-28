Бренд Volkswagen словами гендира «больше не конкурентоспособен» и вынужден сокращать рабочих. А хотели продавать больше Tesla...

Volkswagen отчаянно пытается успеть за покупателями, которые пересаживаются на электромобили. Генеральный директор бренда VW Томас Шафер предупредил: «Мы больше не конкурентоспособны», объявив о дополнительных сокращениях рабочих мест.

Крупнейший европейский автопроизводитель стремится сократить затраты и повысить доходность, чтобы не отставать от лидеров электромобилей, таких как Tesla, передает Electrek. В 2022 году тогдашний генеральный директор VW Герберт Дисс «грозился» к 2025-му обойти американскую компанию по продажам электромобилей.

Со многими нашими существующими структурами, процессами и высокими затратами мы больше не конкурентоспособны как бренд Volkswagen. – объяснил Шейфер на встрече с сотрудниками в понедельник.

Согласно сообщению во внутренней сети VW, Шейфер предупредил, что высокие затраты и низкая производительность приводят к неконкурентоспособности автомобилей.

Чтобы изменить ситуацию, в июне бренд представил новую программу сокращения издержек, призванную сэкономить 10 млрд евро к 2026 году. Генеральный директор Volkswagen Group Оливер Блум стремится повысить рентабельность бренда VW до 6,5% в течение следующих трех лет. В настоящее время она составляет около 3,6%.

Гуннар Килиан, член правления по управлению персоналом, заявил, что VW воспользуется «демографической кривой» для сокращения персонала, в том числе предложив досрочный или частичный уход на пенсию.

Нам нужно наконец-то набраться смелости и честности и выбросить за борт то, что дублируется в компании или просто балластом, который не нужен для достижения хороших результатов.

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