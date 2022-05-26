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CEO Volkswagen грозится обойти Tesla по продажам электромобилей к 2025 году

CEO Volkswagen грозится обойти Tesla по продажам электромобилей к 2025 году

В Volkswagen считают, что им нужно всего три года, чтобы превзойти продажи электромобилей от Tesla, которая на данный момент лидирует на рынке.

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Аналитики и сам Volkswagen сходятся во мнении, что Tesla сегодня имеет технологическое лидерство над остальными игроками отрасли, хотя вопрос в том, сможет ли она его сохранить.

Генеральный директор VW Герберт Дисс считает, что это вопрос времени, когда это изменится.

«Tesla сейчас лидирует в области электромобилей, и они также, вероятно, являются самой цифровой автомобильной маркой. У них есть некоторые преимущества», — сказал он CNBC.

«У нас все еще есть цель догнать и, возможно, перегнать их в 2025 году по объемам продаж».

Генеральный директор VW Герберт Дисс

Это не первый раз, когда Volkswagen указывает на 2025 год как на ключевой.

В апреле 2020 года около тридцати руководителей Volkswagen, Audi и Porsche собрались на конклав, который внутри компании стал называться Mission T.

Цель Mission T состояла в том, чтобы определить, какие шаги они должны были предпринять, чтобы технологически обогнать Теслу в 2024 году.

В результате этой встречи была создана рабочая группа под названием Artemis во главе с Audi, чтобы ускорить разработку этой технологии.

Artemis отвечает за Audi Landjet, автомобиль премиум-класса, который поступит в продажу в 2024 году и станет первым автомобилем, оснащенным новой аккумуляторной батареей Volkswagen Group.

А к 2025 году планируется выпуск электромобиля доступа, который должен стать бестселлером, с Volkswagen ID.1 и производными моделями для Skoda и Cupra.

Реальность такова, что Tesla продала миллион электромобилей в 2021 году, а Volkswagen Group пришлось довольствоваться 452 900 электромобилями, то есть чуть меньше половины.

Обе компании удвоили свои показатели по сравнению с предыдущим годом, но как долго они смогут поддерживать этот экспоненциальный рост, прежде чем он замедлится.

Tesla хочет продать полтора миллиона автомобилей в этом году, и ее краткосрочное будущее предполагает объединение двух последних заводов в Берлине и Техасе.

Следующий акцент делается на развитии искусственного интеллекта, что в принципе приведет к достижению 4-го уровня автономного вождения к концу этого года.

Остается открытым вопрос о развертывании семейства транспортных средств с Cybertruck и Semi, отложенными на 2023 год, и аккумуляторной батареей 4680.

Volkswagen не сообщил о своей цели, но его задача заключается в решении проблем цепочки поставок и постепенном увеличении промышленных ресурсов, предназначенных для производства электроэнергии в соответствии со спросом.

Дисс считает, что «Tesla теперь, вероятно, будет немного сложнее наращивать производство» и что VW «наберет скорость во второй половине» 2022 года.

Сможет ли Volkswagen «съесть» Tesla?


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