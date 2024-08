Перфоратор для танков: ВСУ испытали кумулятивный боеприпас ПТАБ-1М как сброс с дрона

В сети появилось видео испытания украинскими военными кумулятивного боеприпаса для авиабомб ПТАБ-1М на броне заброшенного танка. Суббоеприпас советских кассетных бомб будут использовать как сброс с дрона.

На видео испытаний боеприпас, который взорвали с помощью дистанционного взрывателя мин Claymore, сделал аккуратное, но глубокое отверстие в броне башни танка. При столкновении с целью пьезоэлектрический ток взрывает основной детонатор и кумулятивные боеприпасы формируют направленную струю, которая пробивает броню высоким давлением и температурой.

A Ukrainian PTAB-1M shaped-charge submunitions is tested on an abandoned tank.

The remote detonation kit for Claymore mines initiates the charge.

These will be used as drone bombs, with a printed tail that also contains an inertial impact fuze.

1/2 pic.twitter.com/vvo94yUwg3

— Roy🇨🇦 (@GrandpaRoy2) August 26, 2024