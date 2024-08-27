Перфоратор для танков: ВСУ испытали кумулятивный боеприпас ПТАБ-1М как сброс с дрона

В сети появилось видео испытания украинскими военными кумулятивного боеприпаса для авиабомб ПТАБ-1М на броне заброшенного танка. Суббоеприпас советских кассетных бомб будут использовать как сброс с дрона.
На видео испытаний боеприпас, который взорвали с помощью дистанционного взрывателя мин Claymore, сделал аккуратное, но глубокое отверстие в броне башни танка. При столкновении с целью пьезоэлектрический ток взрывает основной детонатор и кумулятивные боеприпасы формируют направленную струю, которая пробивает броню высоким давлением и температурой.
A Ukrainian PTAB-1M shaped-charge submunitions is tested on an abandoned tank.
The remote detonation kit for Claymore mines initiates the charge.
These will be used as drone bombs, with a printed tail that also contains an inertial impact fuze.
1/2 pic.twitter.com/vvo94yUwg3
— Roy🇨🇦 (@GrandpaRoy2) August 26, 2024
Источник утверждаетчто эти боеприпасы будут использоваться как сбросы с дронов против бронетехники российских оккупантов. Для достижения цели суббоеприпасы будут оснащать хвостовиком, созданным на 3D-принтере. Подрыв боеприпаса в боевых условиях будет осуществлять инерционный ударный взрыватель.
Советский суббоеприпас ПТАБ-1М разработан для кассетных бомб РБК-500. Одна бомба содержит 268 таких зарядов и способна эффективно поражать бронетехнику на плоскости.
Использование одного или нескольких таких сбросов против конкретного танка или бронетранспортера также способно нанести значительный ущерб. Отдельный боеприпас весит до 1 кг и содержит 110 г взрывчатого вещества.
Исследователь показал новый украинский морской дрон, который атаковал Крым
Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: