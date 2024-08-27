Новости Military Tech 27.08.2024 в 18:01 comment views icon

Перфоратор для танков: ВСУ испытали кумулятивный боеприпас ПТАБ-1М как сброс с дрона

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Андрій Русанов

Автор сайта

Перфоратор для танков: ВСУ испытали кумулятивный боеприпас ПТАБ-1М как сброс с дрона

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В сети появилось видео испытания украинскими военными кумулятивного боеприпаса для авиабомб ПТАБ-1М на броне заброшенного танка. Суббоеприпас советских кассетных бомб будут использовать как сброс с дрона.

На видео испытаний боеприпас, который взорвали с помощью дистанционного взрывателя мин Claymore, сделал аккуратное, но глубокое отверстие в броне башни танка. При столкновении с целью пьезоэлектрический ток взрывает основной детонатор и кумулятивные боеприпасы формируют направленную струю, которая пробивает броню высоким давлением и температурой.

Источник утверждаетчто эти боеприпасы будут использоваться как сбросы с дронов против бронетехники российских оккупантов. Для достижения цели суббоеприпасы будут оснащать хвостовиком, созданным на 3D-принтере. Подрыв боеприпаса в боевых условиях будет осуществлять инерционный ударный взрыватель.

Перфоратор для танків: ЗСУ випробували кумулятивний боєприпас ПТАБ-1М як скид з дрона

Советский суббоеприпас ПТАБ-1М разработан для кассетных бомб РБК-500. Одна бомба содержит 268 таких зарядов и способна эффективно поражать бронетехнику на плоскости.

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Перфоратор для танків: ЗСУ випробували кумулятивний боєприпас ПТАБ-1М як скид з дрона

Использование одного или нескольких таких сбросов против конкретного танка или бронетранспортера также способно нанести значительный ущерб. Отдельный боеприпас весит до 1 кг и содержит 110 г взрывчатого вещества.

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