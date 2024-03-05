Новости WTF 05.03.2024 в 13:48 comment views icon

Билл Гейтс, Цукерберг и Рианна «засветились» на предсвадебной вечеринке сына самого богатого человека Азии

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Катерина Даньшина

Автор новостей ITC.ua

По оценкам Forbes, индийский миллиардер Мукеш Амбани — девятый в рейтинге самых богатых людей мира с состоянием в $118 млрд. Он руководит Reliance Industries — конгломератом, который охватывает различные отрасли: от нефти и газа до телекоммуникаций.

Как отмечает CNBC, на выходных Амбани организовал пышное трехдневное празднование перед свадьбой своего младшего сына Ананта, запланированной на конец года. Судя по видео, которые завирусились в соцсетях, гуляние началось выступлением Рианны, а среди гостей заметили известных технологических магнатов — основателя Microsoft Билла Гейтса и гендиректора Meta Марка Цукерберга.

Білл Гейтс, Цукерберг та Ріанна «засвітились» на передвесільній вечірці сина найбагатшої людини Азії
Фото: Reliance group/AP

Присутствие Цукерберга имеет смысл: в 2020 году Facebook инвестировал $5,7 миллиарда в компанию Jio Platforms Limited, принадлежащую Reliance Industries, а в 2022 году Meta выпустила функцию, которая дает возможность пользователям просматривать и покупать продукты в приложении JioMart в WhatsApp. Microsoft и некоторые другие предприятия Reliance Industries также сотрудничают.

Білл Гейтс, Цукерберг та Ріанна «засвітились» на передвесільній вечірці сина найбагатшої людини Азії
Фото: Reliance group/AP

Среди гостей мероприятия, которое состоялось в городе Джамнагар в индийском штате Гуджарат, также присутствовал «король Болливуда» Шахрукх Кхан, а также Иванка Трамп, дочь бывшего президента США Дональда Трампа.

Анант Амбані та його наречена. Фото: Rajanish Kakade/AP
Анант Амбани и его невеста. Фото: Rajanish Kakade/AP

По данным Reuters, список приглашенных включал 1200 человек, а для их угощения пригласили 100 шеф-поваров, которые приготовили 500 разнообразных блюд. Гостям были предоставлены чартерные самолеты из Нью-Дели и Мумбаи, а также услуги парикмахеров, визажистов и стилистов.

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