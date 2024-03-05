Билл Гейтс, Цукерберг и Рианна «засветились» на предсвадебной вечеринке сына самого богатого человека Азии

По оценкам Forbes, индийский миллиардер Мукеш Амбани — девятый в рейтинге самых богатых людей мира с состоянием в $118 млрд. Он руководит Reliance Industries — конгломератом, который охватывает различные отрасли: от нефти и газа до телекоммуникаций.

Как отмечает CNBC, на выходных Амбани организовал пышное трехдневное празднование перед свадьбой своего младшего сына Ананта, запланированной на конец года. Судя по видео, которые завирусились в соцсетях, гуляние началось выступлением Рианны, а среди гостей заметили известных технологических магнатов — основателя Microsoft Билла Гейтса и гендиректора Meta Марка Цукерберга.

Присутствие Цукерберга имеет смысл: в 2020 году Facebook инвестировал $5,7 миллиарда в компанию Jio Platforms Limited, принадлежащую Reliance Industries, а в 2022 году Meta выпустила функцию, которая дает возможность пользователям просматривать и покупать продукты в приложении JioMart в WhatsApp. Microsoft и некоторые другие предприятия Reliance Industries также сотрудничают.

Среди гостей мероприятия, которое состоялось в городе Джамнагар в индийском штате Гуджарат, также присутствовал «король Болливуда» Шахрукх Кхан, а также Иванка Трамп, дочь бывшего президента США Дональда Трампа.

По данным Reuters, список приглашенных включал 1200 человек, а для их угощения пригласили 100 шеф-поваров, которые приготовили 500 разнообразных блюд. Гостям были предоставлены чартерные самолеты из Нью-Дели и Мумбаи, а также услуги парикмахеров, визажистов и стилистов.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!