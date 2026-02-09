Биологи предлагают замедлить старение через "перезарядку" клеток

Исследователи из Техасского университета A&M заявляют о возможности замедлить процесс старения через омоложение митохондрий.





Митохондрии, как известно, служат энергетическими центрами для клеток. Предложенный метод использует крошечные наноцветы. Потенциально он способен преодолевать симптомы старения и помогать в лечении заболеваний, вызванных повреждением митохондрий, таких как мышечные дистрофии и нейродегенеративные расстройства.

Митохондрии с возрастом постепенно теряют энергетический запас, что вызывает различные проблемы со здоровьем. Традиционные методы лечения нарушения работы митохондрий включают прием лекарств, которые необходимо принимать постоянно и которые быстро выводятся из организма. Решение ученых из Техасского университета A&M в использовании микроскопических частиц из дисульфида молибдена. При введении их в человеческие стволовые клетки стимулируется выработка новых митохондрий. По результатам исследования, мезенхимальные стволовые клетки, уже имеющие преимущество для митохондриального переноса, производят вдвое больше митохондрий чем обычно под воздействием этих частиц дисульфида молибдена (наноцветов). Клетки не только становятся более энергоэффективными, а делятся избыточной энергией с соседними клетками, таким образом повышая их жизнеспособность.

Как отмечает один из исследователей, доктор Акхилеш Гахарвар, ученые научили здоровые клетки делиться собственными запасами энергии с более слабыми. Наноцветы внутри клеток продолжают стимулировать их к выработке митохондрий. Исследователи надеются, что это позволит проводить ежемесячное лечение и избавит больных митохондриальной дисфункцией от необходимости ежедневно принимать лекарства.

Эти наноцветы можно настроить на воздействие на определенные ткани, в частности, мозг, мышцы, ткани сердца. Подобным образом можно лечить кардиомиопатию, заболевания сердечной мышцы. Метод может быть полезным для пациентов с болезнью Альцгеймера. Исследователи предусматривают два потенциальных метода применения этого лечения. Один подход будет предусматривать инъекции пациентам наночастиц, чтобы помочь тем, кто имеет определенную дисфункцию митохондрий, восстановить энергию. Другой будет предусматривать создание стволовых клеток и наноцветов вне тела для пациентов с более серьезными проблемами дисфункции митохондрий.

Мы писали, что ученые открыли драйвер старения, который можно повернуть. Недавно мы также сообщали, что исследователи изУниверситетского колледжа Лондона и Института биологии старения Общества Макса Планка испытали на мышах комбинацию двух противораковых препаратов и продлили продолжительность их жизнипродлили продолжительность их жизни на 35%





Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS

Источник: Indian Defence Reviev