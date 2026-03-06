Нет, это не ИИ: авторитетный медицинский журнал 25 лет публиковал вымышленные случаи

Медицинский журнал Paediatrics & Child Health, являющийся официальным изданием Canadian Paediatric Society (Канадского педиатрического общества), выпустил корректировку к 138 клиническим описаниям, опубликованным в течение последних 25 лет, где указано: описанные там случаи — вымышленные.





Эти материалы были частью серии, которая публиковалась с 2000 года как часть программы Canadian Paediatric Surveillance Program. В этих публикациях приводится описание клинического случая с последующими «образовательными пунктами», которые включают статистику, клинические наблюдения и данные CPSP. До сих пор ни одна из статей не содержала ни одной пометки о том, что случаи являются вымышленными. Первый такой случай, опубликованный в Lancet в 2006 году фармакологом Гидеоном Кореном, стал центральный темой статьи в New Yorker.

Корен использовал этот случай в течение многих лет, утверждая, что кодеин, который в организме метаболизируется до морфина, может представлять смертельный риск для младенцев, находящихся на грудном вскармливании. Корректировка была сделана после публикации в The New Yorker, где упоминался еще один из таких случаев, известный как «Baby boy blue», опубликованный в 2010 году. В статье New Yorker один из авторов открыто признался, что тот случай был выдуман.

Главный редактор журнала Джоан Робинсон заявила, что на основании этих новых данных они решили добавить общую корректировку ко всем 138 публикациям с объяснением, что случаи являются вымышленными, так что отныне в теле каждого такого отчета четко будет указано, что это вымышленный клинический случай как учебный инструмент. Это решение стало неожиданностью для Дэвида Юурлинка, профессора медицины и педиатрии в Университете Торонто, который много лет исследовал утверждения о том, что младенцы могут получить значительную или даже смертельную дозу опиоидов через грудное молоко при приеме матерями ацетаминофена с кодеином. Первый подобный отчет, опубликованный в 2006 году в Lancet, считается ключевым для этих утверждений, но сейчас имеет выражение обеспокоенности от редакции.





«Читатели имеют полное право ожидать, что научная статья будет точной, оригинальной и фактической — «альтернативные факты» не имеют места в научном журнале», — отметил Джордж Лунберг, бывший редактор JAMA.

Последующие исследования Юурлинка и других показали, что действительные дозы, о которых говорится в отчетах, фармакологически маловероятны. Юурлинк отметил, что случай «Baby boy blue» был «наиболее убедительным описанием неонатической токсичности опиоидов от грудного вскармливания» в медицинской литературе, но он неправильный. Он считает, что корректировка недостаточна, и что статья должна была бы быть удалена из-за того, что это вымышленный случай, представленный как реальный, без научного основания. Ранее инструкции для авторов журнала иногда указывали, что клинические случаи могут быть вымышленными, но такая информация никогда не появлялась в самих статьях. Две корректировки, опубликованные 23 февраля этого года, охватывают различные названия серий, в которых были опубликованы эти клинические описания. Каждый содержит примечание:

«Каждая клиническая визитная карточка, представленная в CPSP Highlights или Surveillance Highlights], описывает вымышленный случай, созданный в качестве учебного инструмента и связанный с исследованием или опросом Canadian Paediatric Surveillance Program.»

Впрочем, одна из авторов описания клинического случая была удивлена, узнав о корректировке — поскольку случай, описанный в ее статье, является реальным.

«Моя статья содержала реальный клинический случай, который ранее был опубликован в другом журнале, и я должным образом на него сослалась», — сказала Фара Абдулсатар, педиатр Шульихской школы медицины и стоматологии в Лондоне, Онтарио.

Она сообщила, что была «очень разочарована», увидев свою статью среди тех, что подлежали корректировке, и написала электронное письмо редактору и журналу по этому поводу.

«Редакция признала, что редакционная команда виновата в том, что во время процесса рецензирования не заметила, что наш случай был реальным», — сказала Абдулсатар, добавив, что ей сообщили: «исправить это исправление» будет сложно.

Журнал также подает полные тексты своих статей в PubMed Central, где также нет никакого обозначения, что случаи были вымышленными. Пресс-секретарь Canadian Paediatric Society — Элизабет Моро — подтвердила, что страницы журнала и CPSP на их веб-сайтах недавно обновлены и содержат соответствующую отметку о том, что все клинические описания являются вымышленными. Однако многие эксперты считают, что эту информацию должны были четко указать в самих оригинальных публикациях, поскольку публикации в формате настоящих медицинских случаев, без предупреждения о вымысле, фактически не отличаются от фальсификации научной записи.

Источник: Retraction Watch