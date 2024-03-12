Новости Игры 12.03.2024 в 10:32 comment views icon

Capcom продала 25 млн копий Monster Hunter: World от 2018 года

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Юрій Орос

Автор новостей

Capcom продала 25 млн копий Monster Hunter: World от 2018 года

Capcom сообщила, что Monster Hunter: World разошлась тиражом в 25 млн копий с момента релиза в 2018 году. Это делает World самой продаваемой одиночной игрой в истории Capcom — и это совпало с двадцатилетием серии.

Об этом говорится в пресс-релизе Capcom:

Серия Monster Hunter, празднующая свое 20-летие в марте 2024 года, состоит из охотничьих экшенов, в которых игроки противостоят гигантским монстрам в прекрасной природной среде. С первой игры в 2004 году, серия положила начало новому жанру, в котором игроки вместе с друзьями охотятся на свирепых монстров, и с тех пор превратилась в глобальный феномен с совокупными продажами серии, превысившими 97 млн единиц по состоянию на 31 декабря 2023 года.

С почти 100 миллионами мировых продаж Monster Hunter является одной из самых популярных франшиз всех времен, что ставит ее в один ряд с такими играми, как Tomb Raider, Gran Turismo, WWE 2K и Battlefield. «Capcom остается твердым сторонником удовлетворения ожиданий всех пользователей, используя свои ведущие возможности в области разработки игр для создания чрезвычайно интересного игрового опыта».

В 2025 году выйдет следующая итерация серии — Monster Hunter: Wilds, передаёт Insider-Gaming. Первый трейлер этой игры появился в декабре.

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