Новости Авто 26.09.2025 comment views icon

CATL сертифицировала Na-Ion аккумуляторы для электромобилей: 80% за 15 минут, массовое внедрение в Китае в следующем году

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

CATL сертифікувала Na-Ion акумулятори для електромобілів: 80% за 15 хвилин, масове впровадження в Китаї наступного року

Производитель аккумуляторов CATL объявил, что его натрий-ионная батарея Naxtra стала первой в мире, которая прошла новую национальную сертификацию Китая (GB 38031-2025). Массовое внедрение этой батареи в электромобили запланировано на 2026 год. Главное преимущество заключается в существенном усилении возможностей быстрой зарядки.

Еще в 2021 году CATL представила первое поколение натрий-ионной батареи, которая способна заряжаться до 80% всего за 15 минут при комнатной температуре. Этот уровень скорости обеспечивается благодаря химии натрий-ионных элементов: они позволяют быстрее перемещать ионы между катодом и анодом, чем в литий-ионных батареях и других распространенных электрохимических технологиях. В CATL считают, что натрий-ионные аккумуляторы могут заменить до половины литий-железо-фосфатных батарей на рынке.

Теперь компания прошла сертификацию в соответствии со стандартом «Требования безопасности к тяговым батареям для электромобилей» в Китае. Это подтверждает, что высокая скорость зарядки Naxtra не идет вразрез с безопасностью. CATL отметила, что Китайский центр автомобильных технологий и исследований проводил специальные испытания с многократными циклами быстрой зарядки. Тесты подтвердили, что батарея сохраняет структурную целостность и стабильность тепловых характеристик, даже в условиях интенсивной передачи энергии.

Что интересно, Naxtra сохраняет стабильно быструю зарядку в широком диапазоне температур — от -40°C до +70°C. Традиционные литий-ионные аккумуляторы в холоде значительно теряют скорость зарядки, требуя предварительного подогрева или уменьшения мощности, что увеличивает время зарядки. Naxtra может устранить это узкое место, особенно для северных рынков и регионов с длительными зимами.

CATL подтвердила, что натрий-ионные батареи интегрируют в будущие электромобили премиум-сегмента от китайской компании Li Auto. Это открывает путь для серийного внедрения быстрозарядной технологии в производстве.

Кроме того, батарея Naxtra совместима с экосистемой Choco-Swap — собственной платформой CATL для быстрой замены батарей. Этот подход предлагает альтернативу обычной зарядке, ведь позволяет «заправить» авто новым аккумулятором менее чем за 5 минут.

200 км пробега за 5 минут зарядки — SAIC, GM и CATL разработали батарею со скоростью зарядки 6C

Спецпроекты
300 патентів, власний музей ергономіки та технології: як крісла від Sihoo змінюють робочі будні
Миючий пилосос Mova X4 Pro: самоочищення, чотири режими роботи та LED-підсвічування

Источник: evinfrastructurenews

Популярные новости

arrow left
arrow right
Bluetti представила Pioneer Na — "первую в мире" переносную зарядную станцию Na-Ion
Новые аккумуляторы CATL для электрических авто: 10 минут зарядки на 478 км, ресурс 12 лет или 1 млн км
Ледяное охлаждение домов способно сэкономить много энергии летом
Космос, как на ладони: команда телескопа "Евклид" запустила крупнейший в истории "симулятор Вселенной" с 3,4 млрд галактик
Rockstar добавит моддинг напрямую в GTA 6 через Project ROME, — инсайдер
Snapdragon 8 Elite Gen 5 стал самым быстрым мобильным процессором, но потребляет на 61% больше, чем Apple A19 Pro
Trust Wallet запускает Trust Moon — акселератор для Web3-стартапов с поддержкой Binance и AWS
От шерсти до микропыли: как робот-пылесос Dreame D20 Pro Plus решает ключевые проблемы уборки дома
NVIDIA открыла Audio2Face по лицензии MIT: технология создает 3D-анимацию лица в реальном времени
Камера Apple iPhone 17 Pro ворвалась в тройку DxOMark и подвинула Vivo X200 Ultra
Предательство принципа блокчейна: Circle хочет ввести обратные транзакции криптовалют
Украинский сервис WTG запустил ИИ-ассистента для выбора видеоигр
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить