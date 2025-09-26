CATL сертифицировала Na-Ion аккумуляторы для электромобилей: 80% за 15 минут, массовое внедрение в Китае в следующем году

Производитель аккумуляторов CATL объявил, что его натрий-ионная батарея Naxtra стала первой в мире, которая прошла новую национальную сертификацию Китая (GB 38031-2025). Массовое внедрение этой батареи в электромобили запланировано на 2026 год. Главное преимущество заключается в существенном усилении возможностей быстрой зарядки.

Еще в 2021 году CATL представила первое поколение натрий-ионной батареи, которая способна заряжаться до 80% всего за 15 минут при комнатной температуре. Этот уровень скорости обеспечивается благодаря химии натрий-ионных элементов: они позволяют быстрее перемещать ионы между катодом и анодом, чем в литий-ионных батареях и других распространенных электрохимических технологиях. В CATL считают, что натрий-ионные аккумуляторы могут заменить до половины литий-железо-фосфатных батарей на рынке.

Теперь компания прошла сертификацию в соответствии со стандартом «Требования безопасности к тяговым батареям для электромобилей» в Китае. Это подтверждает, что высокая скорость зарядки Naxtra не идет вразрез с безопасностью. CATL отметила, что Китайский центр автомобильных технологий и исследований проводил специальные испытания с многократными циклами быстрой зарядки. Тесты подтвердили, что батарея сохраняет структурную целостность и стабильность тепловых характеристик, даже в условиях интенсивной передачи энергии.

Что интересно, Naxtra сохраняет стабильно быструю зарядку в широком диапазоне температур — от -40°C до +70°C. Традиционные литий-ионные аккумуляторы в холоде значительно теряют скорость зарядки, требуя предварительного подогрева или уменьшения мощности, что увеличивает время зарядки. Naxtra может устранить это узкое место, особенно для северных рынков и регионов с длительными зимами.

CATL подтвердила, что натрий-ионные батареи интегрируют в будущие электромобили премиум-сегмента от китайской компании Li Auto. Это открывает путь для серийного внедрения быстрозарядной технологии в производстве.

Кроме того, батарея Naxtra совместима с экосистемой Choco-Swap — собственной платформой CATL для быстрой замены батарей. Этот подход предлагает альтернативу обычной зарядке, ведь позволяет «заправить» авто новым аккумулятором менее чем за 5 минут.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: evinfrastructurenews