ChatGPT получил «память», а Сэм Альтман сравнил чат-бот с «едва полезным мобильным телефоном»

Теперь ChatGPT может запомнить (или забыть) то, что вы ему рассказываете.

OpenAI в рамках теста развернула расширенные настройки для управления «памятью» чат-бота — для небольшой части как платных, так и бесплатных пользователей.

Обновление действительно сделает ответы более персонализированными — например, если вы попросите запомнить, что у вас есть домашнее животное, то, вероятно, в запросах о путешествиях или подобном, ChatGPT учтет это.

Что касается бизнеса — то память чат-бота пригодится, например, для запоминания тона, голоса и параметров форматирования для публикаций в блогах, а также языков и фреймворков для программирования.

Специальные чат-боты, созданные на базе моделей OpenAI и доступные в GPT Store — уже получили собственные воспоминания. Например, Books GPT может автоматически запоминать, какие книги вы читали и какие жанры вам больше всего нравятся. Но эти воспоминания никогда не передаются в ChatGPT — и наоборот.

Функцию запоминания для ChatGPT и GPT можно отключить в меню настроек. Также можно стереть отдельные воспоминания или очистить память полностью (но, заметьте, речь идет именно о памяти, а не истории запросов).

We’re testing ChatGPT’s ability to remember things you discuss to make future chats more helpful.

This feature is being rolled out to a small portion of Free and Plus users, and it’s easy to turn on or off. https://t.co/1Tv355oa7V pic.twitter.com/BsFinBSTbs

— OpenAI (@OpenAI) February 13, 2024