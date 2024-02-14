ChatGPT получил «память», а Сэм Альтман сравнил чат-бот с «едва полезным мобильным телефоном»

Теперь ChatGPT может запомнить (или забыть) то, что вы ему рассказываете.

OpenAI в рамках теста развернула расширенные настройки для управления «памятью» чат-бота — для небольшой части как платных, так и бесплатных пользователей.

«ChatGPT теперь может переносить то, что он изучает, между чатами, что сделает ответы более релевантными. Во время общения вы можете попросить его запомнить что-то конкретное или позволить ему самому фиксировать в дальнейшем детали. Память ChatGPT будет улучшаться, чем больше вы ее используете, и вы начнете замечать улучшения со временем», — объясняет OpenAI в блоге.

Обновление действительно сделает ответы более персонализированными — например, если вы попросите запомнить, что у вас есть домашнее животное, то, вероятно, в запросах о путешествиях или подобном, ChatGPT учтет это.

Что касается бизнеса — то память чат-бота пригодится, например, для запоминания тона, голоса и параметров форматирования для публикаций в блогах, а также языков и фреймворков для программирования.

Специальные чат-боты, созданные на базе моделей OpenAI и доступные в GPT Store — уже получили собственные воспоминания. Например, Books GPT может автоматически запоминать, какие книги вы читали и какие жанры вам больше всего нравятся. Но эти воспоминания никогда не передаются в ChatGPT — и наоборот.

Функцию запоминания для ChatGPT и GPT можно отключить в меню настроек. Также можно стереть отдельные воспоминания или очистить память полностью (но, заметьте, речь идет именно о памяти, а не истории запросов).

Вечірній курс Fullstack Web Development. Курс з гнучким графіком, який навчить працювати як з фронтендом, так і з бекендом сайта. Ознайомитись з курсом

We’re testing ChatGPT’s ability to remember things you discuss to make future chats more helpful. This feature is being rolled out to a small portion of Free and Plus users, and it’s easy to turn on or off. https://t.co/1Tv355oa7V pic.twitter.com/BsFinBSTbs — OpenAI (@OpenAI) February 13, 2024

OpenAI говорит, что принимает меры, чтобы оградить ChatGPT от «проактивного» запоминания конфиденциальной информации, такой как сведения о состоянии здоровья, если пользователь явно этого не попросит.

Дополнительно компания запустит опцию временного чата (тоже сначала в тесте), которая позволит начать диалог с «чистого листа» — ChatGPT не будет знать о предыдущих разговорах и не получит доступа к памяти, но будет выполнять специальные инструкции, если они включены. В то же время OpenAI говорит, что может хранить копию временных разговоров в чате до 30 дней из «соображений безопасности».

Между тем гендиректор OpenAI Сэм Альтман во время виртуального выступления на Всемирном правительственном саммите сравнил ChatGPT с «едва полезным мобильным телефоном».

«Мы не видим столько программ, которые меняют мир, как хотелось бы», — добавил Альтман.

Руководитель OpenAI говорит, что в плане сравнения с эволюцией мобильных телефонов, он хотел бы видеть ChatGPT в виде последней модели iPhone, но в мире ИИ.

По словам Альтмана, OpenAI сейчас работает над следующей большой языковой моделью искусственного интеллекта GPT-5, которая, как ожидается, будет «умнее, чем когда-либо».

GPT-4 выпустили еще в марте прошлого года., а затем улучшенную версию GPT-4 Turbo — самую совершенную ИИ-модель, запуск которой OpenAI публично признала. Также ходили слухи о «тайном» выпуске GPT-4.5.

Тем временем генеральный директор OpenAI просит мир «набраться терпения» и говорит, что технология GPT станет «намного лучше в течение нескольких лет».