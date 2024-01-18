Четко, как никогда: команда Телескопа горизонта событий опубликовала самое детальное изображение черной дыры

Черные дыры — одни из мощнейших сил во Вселенной, на которые впервые удалось посмотреть только в 2019 году, когда команда Телескопа горизонта событий (Event Horizon Telescope) опубликовала снимок M87. В настоящее время ученые предложили еще более четкое ее изображение, созданное с помощью дополнительного телескопа и независимых данных, собранных в 2018 году.

На самом деле оригинальное изображение M87 — сердца гигантской эллиптической галактики Мессье 87, расположенной в 55 миллионах световых лет от Земли — сделали еще в 2017-м (просто обработка данных заняла много времени) с помощью массива из восьми телескопов, расположенных в разных местах (включая с Чили и Антарктидой). Результат получился несколько нечетким, но показал ожидаемый «пончик» с черной дырой в центре и аккреционным диском.

Уже через год команда EHT создала еще одно изображение с использованием недавно запущенного на то время дополнительного телескопа в Гренландии и новых методов анализа (массив Телескопа горизонта событий также был обновлен для наблюдения в четырех диапазонах частот около 230 ГГц, по сравнению с лишь двумя диапазонами в 2017 году) — и результат получился более четким. Более резкое и яркое изображение четко демонстрирует эффекты Доплера/Эйнштейна, из-за которых черная дыра выглядит более яркой с одной стороны. Это яркое пятно фактически сместилось вправо примерно на 30º, если сравнить оба изображения.

«Наибольшее изменение — то, что пик яркости смещается — мы предсказали это, когда опубликовали результаты в 2019 году», — сказал доктор Бритт Джетер. «Хотя общая теория относительности утверждает, что размер кольца должен оставаться достаточно постоянным, излучение беспорядочного аккреционного диска вокруг дыры приведет к тому, что самая яркая часть кольца будет колебаться вокруг общего центра. Количество колебаний, которые мы видим, позволит проверить наши теории относительно магнитного поля и плазменной среды вокруг черной дыры».

Новые наблюдения EHT запланированы на первую половину 2024 года — ученые хотят создать первое «видео» черной дыры, чтобы отразить ее хаотические движения. По-прежнему для получения окончательного результата может потребоваться несколько лет (и участие многих ученых).

В коллаборации EHT принимают участие более 300 исследователей из Африки, Азии, Европы, Северной и Южной Америки. Задействованы отдельные телескопы: Большой миллиметровый радиотелескоп Атаками (ALMA), телескоп Atacama Pathfinder Experiment, 30-метровый телескоп IRAM, обсерватория IRAM NOEMA, телескоп Джеймса Клерка Максвелла (JCMT), Большой миллиметровый телескоп (LMT), Субмиллиметровая обсерватория (SMT), Южный полярный телескоп (SPT), Обсерватория Китт-Пик и Гренландский телескоп (GLT).