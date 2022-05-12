«Нежный гигант»: ученые опубликовали первое в истории изображение черной дыры Стрелец А* в центре нашей галактики

Анонсированное астрофизиками международного проекта Event Horizon Telescope (EHT или «Телескоп горизонта событий») открытие оказалось действительно впечатляющим. 12 мая ученые показали первое фото «нежного гиганта» — сверхмассивной черной дыры Стрелец А* (Sagittarius A*, Sgr A*), скрывающейся в центре нашей галактики Млечный Путь и пожирающей любую материю, попадающую в пределы ее мощнейшего гравитационного поля.

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Изображение, описанное сегодня в специальном выпуске The Astrophysical Journal Letters, представляет собой долгожданный взгляд на объект, который в 4 миллиона раз массивнее Солнца и примерно в 17 раз больше диаметра нашей звезды.

«В течение десятилетий астрономы задавались вопросом, что находится в центре нашей галактики, притягивая звезды на узкие орбиты из-за своей огромной гравитации. Благодаря изображению EHT мы смогли стать ближе к этим орбитам в тысячу раз, где гравитация становится в миллион раз сильнее. На таком близком расстоянии черная дыра ускоряет материю почти до скорости света и искривляет траектории фотонов в искривленном пространстве-времени», — сказал астрофизик Майкл Джонсон из Гарвард–Смитсоновского центра астрофизики.

Стрелец A * находится на расстоянии около 27 тысяч световых лет от нас и с Земли был виден как пончик на Луне. Чтобы показать черную дыру, команда создала мощный EHT, который соединил восемь существующих радиообсерваторий по всей планете, чтобы сформировать единый огромный виртуальный телескоп.

Черная дыра Стрелец А* всего лишь вторая из когда-либо обнаруженных. Первая была показана также благодаря международному сотрудничеству в рамках Event Horizon Telescope (EHT). В 2019 году астрофизики представили первую в истории фотографию черной дыры, находящейся в центре галактики M87. Авторы этого снимка получили премию Breakthrough Prize с денежным вознаграждением в 3 миллиона долларов.

Черные дыры представляют собой чрезвычайно плотные объекты с настолько сильной гравитацией, что даже свет не может покинуть их, что делает наблюдение чрезвычайно сложным. Горизонт событий черной дыры — это точка невозврата, за которой все — звезды, планеты, газ, пыль и все формы электромагнитного излучения — уходит в небытие.

Ученые проекта искали кольцо света — перегретую разрушенную материю и излучение, вращающееся с огромной скоростью на краю горизонта событий — вокруг области тьмы, представляющей настоящую черную дыру. Это так называемая тень или силуэт черной дыры.