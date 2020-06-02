У киевлянки украли iPhone и сняли со счета monobank 72 тыс. грн





В современном мире цифровых технологий крайне важно не забывать о безопасности своего смартфона и уделять этому вопросу должное внимание. Пару лет назад мы поднимали эту тему, когда клиентка, сдавшая на утилизацию iPhone, подверглась шантажу. Но злоумышленники тоже не сидят сложа руки и постоянно ищут новые лазейки. Ресурс AIN.UA обратил внимание на крайне интересную историю, как у киевлянки Елены Молодченко украли смартфон — хоть она почти сразу заблокировала устройство, мошенники, по словам потерпевшей, смогли вывести около 72 000 грн с ее счета в платежном приложении monobank.

Эту историю на своей страничке в Facebook рассказал сын потерпевшей, Олег Глущенко. 27 мая около 14:00 у его матери украли смартфон iPhone 11. Телефон вытащили из сумки в районе станции метро «Площадь Льва Толстого» в Киеве. Обнаружив факт пропажи устройства, та обратилась к полиции в метро. В это же время ее сын Олег Глущенко заблокировал украденный смартфон удаленно, воспользовавшись фирменным сервисом Find my iPhone. Как можно видеть на скриншоте, подтверждение о блокировке пришло на почту 27 мая в 16:17 по киевскому времени.

Вечером того же дня Елена заявила о краже смартфона в Шевченковское отделение киевской полиции. Когда она попыталась рассчитаться картой monobank в «Сільпо», терминал отклонил транзакцию из-за недостатка средств на карте. Как позже выяснилось, мошенникам удалось вывести со счета больше 72 000 грн (70 000 из них — кредитные).

В какой-то момент банк заблокировал карту за превышение лимита, но мошенникам в итоге удалось ее разблокировать. На новом телефоне в мессенджере Viber после авторизации подтянулась история общения мошенников со службой поддержки monobank, которая это подтверждает (скриншоты ниже).

В службе поддержки monobank отказались предоставить подробности по счету, на который мошенники переводили средства, посоветовав обратиться в полицию и дав 3 месяца на погашение кредиторской задолженности. Олегу следователь рассказал, что банк неохотно делится данными и требует для этого (как и для отмены платежей) решения суда.

Один из скриншотов выше подтверждает, что переводы с карты неизвестные совершали уже после блокировки устройства.

В monobank утверждают, что в приложение заходили с того же доверенного устройства, используя правильный пароль. Также разработчики заверяют, что имея на руках только SIM-карту, мошенники не могли бы этого сделать. Комментируя инцидент журналисту AIN.UA, директор по маркетингу monobank Анатолий Рогальский особо подчеркнул, что «SIM-карта тут не при чем», а тот, кто делал перевод, успешно и с первого (!) раза вошел в приложение, используя верный пин-код на телефоне клиента.

Буквально на днях сооснователь monobank Олег Гороховский у себя в Telegram-канале делился весьма удручающей статистикой: около 30% клиентов не ставят пароль на телефон.

В этой истории очень много нестыковок и одна сторона конфликта (а возможно, и обе стороны) явно лукавит или что-то недоговаривает. Но из всего этого можно и нужно усвоить один важный урок: если у вас украли смартфон, то первым делом нужно не только блокировать само устройство, но и SIM-карту, к которой сейчас привязаны многие сервисы, в том числе и финансовые, а также менять пароли во всех сервисах.

Источник: AIN