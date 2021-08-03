Chrome OS теперь имеет предустановленное приложение Google Meet и поддержку eSIM

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Google начала распространять очередное обновление для операционной системы Chrome OS (версия 92). После завершения апдейта веб-приложение Google Meet будет предустановленным на хромбуках. Запустить его можно непосредственно из меню приложений. Компания отмечает, что производительность Google Meet была улучшена, приложение теперь может адаптировать видеозвонки к различным условиям сетевого подключения.

Вместе с тем, в Play Store появилась усовершенствованная версия Zoom для хромбуков. Она обеспечивает лучшую производительность и добавляет новые функции, такие как переговорные комнаты и транскрипция в режиме реального времени.

В Chrome OS теперь проще находить эмодзи — достаточно использовать комбинацию «кнопка Search или кнопка Launcher + Shift + Пробел» и у вас появится окошко со смайлами.

Chrome OS также получила поддержку eSIM. Функция доступна на совместимых устройствах, таких как Acer Chromebook Spin 513 и Acer Chromebook 511. Чтобы добавить новый тариф eSIM, необходимо перейти в раздел сетевых подключений в настройках хромбука.

Кроме того, в Chrome OS появились новые обои, вдохновленные концепцией единения, а также цифровые журналы для детей и семей.

Источник: Google