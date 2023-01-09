Приложение для безопасности Citizen случайно засветило домашний адрес Билли Айлиш – после того, как певица сообщила о краже

Приложение Citizen, которое используется для отслеживания чрезвычайных происшествий и преступлений, случайно доксировало Билли Айлиш. Обращение певицы, в котором она сообщала о краже со взломом в ее доме, увидели тысячи пользователей, пишет Engadget.

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Айлиш, дом которой пострадал от нападения преступников в минувший четверг, сообщила о происшествии в приложение, после чего оно выдало публичное предупреждение для пользователей с точным адресом события — Хайленд-Парк, Лос-Анджелес, улица и номер дома. В 21:41 сообщение Citizen было уточнено информацией, что пострадавший дом принадлежит именно певице.

Уведомления получили 178 000 пользователей, а просмотрели его почти 78 000. В пятницу утром Citizen обновил описание инцидента в приложении, заменив точный адрес на адрес перекрестка, расположенного неподалеку.

Несмотря на то, что домашние адреса знаменитостей часто общедоступны (обычно их публикуют на специализированных веб-сайтах), такой инцидент для приложения, призванного обезопасить горожан, выглядит странно. И это — лишь один из нескольких потенциально деструктивных шагов Citizen.

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Приложение впервые было запущено в 2016 году – тогда еще под названием Vigilante. Apple быстро изъяла его из App Store из-за беспокойства, что оно поощряет пользователей к опасным ситуациям. Впоследствии бренд вернулся в магазин приложений, сменив свое название на Citizen и акцентировав свое призвание на безопасности.

Citizen должен был помочь пользователям избегать опасных инцидентов, помечая красным цветом на карте места, где произошли кражи, драки, перестрелки и т.д., учитывая расположение пользователя. Хотя это и звучит разумно, по крайней мере, один эпизод из истории приложения показывает, что компания более усердна в привлечении внимания к себе, чем к тому, чтобы обезопасить граждан.

Охота на поджигателя

В мае 2021-го года генеральный директор компании Эндрю Фрейм приказал запустить прямую трансляцию, поощряя пользователей приложения искать предполагаемого инициатора лесного пожара (на основе подсказки сержанта полиции Лос-Анджелеса и электронных писем жителей, опрошенных полицией). Он предложил 10 000 долларов тому, кто найдет преступника, а вечером вознаграждение выросло до 30 000 долларов.

По мере того как «охота» продолжалась, а количество наблюдателей трансляции увеличивалось, Фрейм, как сообщается, становился все более неистовым, и в одном из внутренних сообщений в Slack эмоционально написал: «FIND THIS FUCK». Один из сотрудников попытался предупредить команду о нарушении условий обслуживания приложения, запрещающих «публиковать определенную информацию, которая может идентифицировать стороны, причастные к инциденту», но его проигнорировали.

Когда в ту ночь полиция объявила об аресте, команда Citizen праздновала успех своей охоты. В чем же тогда проблема? В конце концов, оказалось, что человек, имя и фотографии которого показывали во время трансляции в приложении, никакого отношения к пожару не имел.