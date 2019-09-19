Daimler показал электрический ретро-концепт Vision Mercedes Simplex в минималистичном стиле спорткара 1901 года





За чередой близких к серийному производству концептов, представленных на Франкфуртском автошоу, мы чуть не упустили интереснейший концепт в ретро-стиле Vision Mercedes Simplex. Прообразом этого футуристичного электромобиля выступил гоночный двухместный родстер Mercedes 35 PS, выпущенный в далеком 1901 году, а сам проект призван символизировать симбиоз истории и будущего, а также трансформацию люкс-моделей бренда.

Экстерьер Vision Mercedes Simplex с заметно отставленными от корпуса крупными колесами, четким цветовым разделением передней (белая) и задней (черная) частей корпуса и отсутствием ветрового стекла повторяет экстерьер предшественника. При этом все элементы подверглись современной трансформации — радиатор теперь не охлаждает ДВС, а представляет собой огромный 3D-дисплей, на который можно выводить анимированную информацию о статусе электромобиля (как у Mercedes-Benz Vision EQS), полупрозрачные диски колес с протектором в виде трехлучевых звезд крепятся с помощью весьма интересной конструкции, а для создания концепта используется современные сверхпрочные материалы.

В интерьере концепта изменений заметно больше, но даже здесь дизайнеры Mercedes постарались сохранить типичные для фирменных гоночных моделей Simplex решения, переосмыслив их на современный лад. Водительское место отличается непривычной минималистичностью, здесь можно найти только руль, педали и несколько небольших индикаторов, остальная информация (скорость, запас хода, навигация) выводится с помощью проекционного дисплея, причем именно тогда, когда это необходимо. В отделке салона используется специально созданный лазурный цвет, вдохновленный Лазурным Берегом Франции.

Немецкий автопроизводитель не стал придумывать для концепта Vision Mercedes Simplex технические характеристики, дав понять, что при необходимости он оснастит его электрическим приводом «достаточной мощности». Напомним, что в 2018 году Daimler представил еще один электрический ретро-концепт Mercedes EQ Silver Arrow, основанный на рекордном гоночном болиде W 125 из далекого 1937 года.

Источник: Daimler