Датская киберспортивная команда Astralis (чемпион по Counter-Strike: Global Offensive) первой выйдет на биржу

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Чемпион мира по игре Counter-Strike: Global Offensive — датская киберспортивная команда Astralis готовится к первичному размещению акций (IPO) на бирже Nasdaq First North Growth Market Denmark в Копенгагене. Проведение IPO должно состоится 9 декабря и должно стать первым таковым в истории киберспорта, отмечает Bloomberg.

Всего Astralis планирует привлечь 125–150 млн датских крон ($18–22 млн) при цене размещения акций 8,95 кроны за одну ценную бумагу.

По данным Bloomberg, с 2016 года мировой рынок киберспорта вырос более чем вдвое и по итогам этого года достигнет $1,1 млрд. По прогнозам аналитиков Newzoo, в 2022 году рынок достигнет $1,8 млрд.

Основанная в 2016 году киберспортивная команда Astralis, как отмечалось выше, является чемпионом мира в игре Counter-Strike: Global Offensive. Также Astralis Group работает с командами, выступающими в соревнованиях по дисциплинам League of Legends и FIFA.

По словам гендиректора Astralis Group Николая Нихольма, европейские и азиатские инвесторы уже подали предварительные заявки примерно на $8 млн, так что IPO должно пройти успешно. Как отмечает Bloomberg, если все пройдет успешно, то появится мерило для оценки успешности киберспортивных организаций.

В ноябре 2019 года американский Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих киберспортивных команд мира, в котором первое место разделили Team SoloMid и Cloud9 с оценкой $400 млн. Коллектива Astralis в этом списке не оказалось.

Источник: Bloomberg