Депутаты хотят разрешить увольнять «утративших доверие» и беременных сотрудников





Группа депутатов подала в Верховную Раду Украины законопроект №2584. Он вносит изменения в Кодекс законов о труде и упрощает увольнение сотрудников, в том числе неугодных и (пока что) социально защищённых.

Так, законопроект №2584 вносит изменения в ст. 40 и 43 Кодекса, которые описывают основания для расторжения трудового договора. При этом депутаты предлагают внедрить такие новые основания для увольнения сотрудников:

грубое нарушение сотрудником требований охраны труда, если оно создало угрозу его здоровью и жизни, либо людям вокруг;

утрата доверия к сотруднику.

В случае утраты доверия к сотруднику работодатель может по собственной инициативе расторгнуть с ним трудовой договор. В таком случае работодатель обязан будет сообщить об этом работнику за 15 дней, если тот проработал в компании не больше полугода, за 30 дней, если — больше полугода; за 60 дней, если — больше 5 лет. Вместе с тем, по договорённости сторон эти сроки могут заменить денежной выплатой в размере двойной средней зарплаты за каждый день, на который этот срок уменьшается.

Дополнительно законопроект №2584 содержит нормы, благодаря которым работодатели смогут увольнять беременных сотрудников или сотрудников в декрете. Правда делается оговорка, что такого сотрудника можно уволить только по причинам, «не связанным с беременностью и рождением ребёнка, последствиями этого и с кормлением ребёнка». Работодателю предстоит самостоятельно доказать, что увольнение не связано с беременностью, рождением или кормлением ребёнка.

Источник: AIN