Депутаты предлагают разрешить майнинг и ввести налог на операции с криптовалютами, не признавая их средством платежа

Пока в НБУ не могут определиться со статусом криптовалют в Украине, частично решить эту проблему предлагают народные избранники ВРУ. Группа депутатов от «Народного фронта» и БПП при содействии ГО «Українська блокчейн асоціація», майнеров и торговых площадок разработала первый законопроект об обращении криптовалют в Украине. Он уже зарегистрирован в парламенте под №7183.

В текущем виде законопроект небольшой и требует доработки. Тем не менее, он предлагает законодательные определения для основных терминов этого рынка, а также некоторые правила, по которым в Украине можно будет законно заниматься майнингом и распоряжаться криптовалютами. При этом законопроект не предусматривает присвоение криптовалютам статуса платёжного средства, но они признаются объектом собственности, их можно будет менять на другие товары или услуги.

Первая статья законопроекта посвящена определениям. Приведем несколько примеров для основных понятий этого рынка:

Криптовалюта — программный код, являющийся объектом права собственности, который может выступать средством обмена, ведомости о котором вносятся и хранятся в системе блокчейн.

— программный код, являющийся объектом права собственности, который может выступать средством обмена, ведомости о котором вносятся и хранятся в системе блокчейн. Криптовалютная биржа — организация, которая обеспечивает связь между субъектами криптовалютных операций, обмен криптовалют на электронные деньги, валютные ценности, ценные бумаги.

— организация, которая обеспечивает связь между субъектами криптовалютных операций, обмен криптовалют на электронные деньги, валютные ценности, ценные бумаги. Криптовалютные транзакции — операции по перемещению криптовалюты, ведомости о которых сохраняются в системе блокчейн.

— операции по перемещению криптовалюты, ведомости о которых сохраняются в системе блокчейн. Система блокчейн — децентрализованный публичный реестр всех проведенных криптовалютных транзакций, которые были проведены субъектом криптовалютных операций.

— децентрализованный публичный реестр всех проведенных криптовалютных транзакций, которые были проведены субъектом криптовалютных операций. Владелец криптовалюты — любое физлицо, ФЛП, пользователь системы блокчейн, собственник криптовалюты, майнер.

— любое физлицо, ФЛП, пользователь системы блокчейн, собственник криптовалюты, майнер. Майнер — любое физлицо, ФЛП или юрлицо, которое с помощью собственного и/или арендованного специализированного оборудования обеспечивает работоспособность и безопасность системы блокчейн, криптовалютных транзакций и в зависимости от правил системы блокчейн получает вознаграждение и/или права собственности на криптовалюту.

Однако следует отметить, что определения ICO законопроект не дает.

В законопроекте предлагается возложить функцию государственного регулирования рынка криптовалюты в Украине на НБУ. Регулятору предстоит разработать порядок деятельности для криптовалютных бирж. Доход, полученный такой биржей, облагается налогом. Также налоги предстоит платить и с намайненной криптовалюты, но механизм их оплаты в законопроекте пока не прописан.

Согласно нормам документа, государство не несет перед владельцами криптовалюты никаких обязательств (т.е. не обеспечивает ее как обычную валюту, в случае потери или обесценивания криптовалюты ее владельцу государство не поможет). Также государство никак не гарантирует деятельность криптювалютных бирж.

Субъект криптовалютных операций имеет право распоряжаться криптовалютой как ему угодно: менять ее на другую криптовалюту, на электронные деньги, на деньги, товары, услуги и т.д. К криптовалюте будут применены те же нормы, что и к частной собственности, а к криптовалютным транзакциям будут применяться те же правила, что и к договорам мены.

Таким образом, законопроект предлагает полностью узаконить все криптовалютные операции, которые уже и так происходят в Украине.

Источник: AIN